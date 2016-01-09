محمدرضا کریمی صارمی دبیر جشنواره بین المللی «پویانمایی تهران» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اضافه شدن بخش انیمیشن به سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: با گذشت نیم قرن از عمر هنر - صنعت انیمیشن در ایران، این هنر به جایگاهی رسیده که نیازمند فضایی برای ارزیابی و قضاوت باشد و به همین دلیل جشنواره تخصصی «پویانمایی تهران» حداقل چیزی است که باید در اختیار این نوع از سینما قرار گیرد.

وی حضور بخش انیمیشن در سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر را نشان دهنده جایگاه این هنر در سینمای کشور دانست و توضیح داد: با توجه به موفقیت های سینمای انیمیشن در داخل و خارج از کشور، سینمای بلند ما به این نتیجه رسیده است که انیمیشن می تواند در رشد و ارتقای کلیت صنعت سینما موثر باشد. نمی توان فراموش کرد که انیمیشن‌ها از جمله فیلم های پرفروش سینمای جهان به شمار می روند و خوشبختانه در ایران نیز با توجه به رشد انیمیشن، چنین جایگاهی در حال ایجاد است. به عنوان مثال در سال جاری شاهد اکران فیلم خوبی در حوزه انیمیشن بودیم که توانست از مرز ۲ میلیارد تومان فروش نیز بگذر که این مساله نوید صنعتی شدن انیمیشن در کشور را می دهد و می تواند جذب سرمایه را به همراه داشته باشد.

کریمی صارمی با بیان این مطلب که از طریق ساخت و تولید انیمیشن می توانیم مفاهیم مذهبی، اجتماعی و سیاسی خود را با تاثیر بیشتری به فرزندانمان انتقال دهیم، بیان کرد: در حال حاضر جامعه سینمایی و جامعه مدیریت ما تصمیم گرفته است که انیمیشن را وارد میدان رقابت کند و فرصت های جدیدی را در اختیار این هنر قرار دهد. بی شک با حضور بخش انیمیشن در جشنواره فیلم فجر و ایجاد فرصت اکران در سینمای ایران، شرایطی فراهم می‌شود تا تولیدات انیمیشن در کشور افزایش پیدا کند و گرایش سرمایه گذاران برای مشارکت در تولید انیمیشن نیز بیشتر می شود.

انیمیشن‌ها می‌توانند بازگشت سرمایه هم داشته باشند

وی تاکید کرد: انیمیشن زمانی در ایران جزو هنرهای گران قیمت بود، اما امروز با وجود دستمزدهای بالای سوپراستارها در سینمای بدنه، سینمای انیمیشن دیگر به عنوان یک هنر پرهزینه شناخته نمی شود و می توان به راحتی روی آن سرمایه گذاری و از دو عنصر فانتزی و تخیل در این هنر برای جذب مخاطب استفاده کرد. این هنر مخاطبان گسترده ای دارد و می تواند بازگشت سرمایه قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

دبیر جشنواره بین المللی «پویانمایی تهران» در پاسخ به این پرسش که استقبال انیماتورها از حضور در جشنواره فیلم فجر این شائبه را ایجاد می کند که جشنواره پویانمایی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست، گفت: جشنواره بین المللی «پویانمایی تهران» در گروه «الف» جشنواره های بین المللی جهان قرار دارد و جزو ۱۰ جشنواره برتر جهان به شمار می رود. خوشبختانه تمام جامعه انیمیشن این جشنواره را پذیرفته و آن را دوست دارند و این جشنواره به واسطه عشق جامعه انیمیشن ماندگار مانده است. با تمام این تعاریف نباید فراموش کرد که همه هنرمندان دوست دارند به نوعی در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشند و از طریق این جشنواره دیده شوند، چرا که این جشنواره یک جشنواره معتبر در داخل کشور به شما می رود. علاوه بر آن معمولا هنرمندان دوست دارند آثارشان در جشنواره های مختلف حضور داشته باشد به گونه ای که اگر در جشنواره های بین المللی کودکان و نوجوانان نیز بخش انیمیشن ایجاد شود، به همین اندازه از این اتفاق استقبال می کنند.

همه سینماگران دوست دارند در فجر حضور یابند

وی توضیح داد: جشنواره فیلم فجر دارای فضای متفاوتی است که نه تنها انیماتورها بلکه مستندسازان و یا کارگردانان فیلم کوتاه نیز دوست دارند در این جشنواره حضور داشته باشند. هرچند هر کدام از این گونه‌های سینمایی دارای جشنواره های معتبری در ایران هستند، اما جشنواره فیلم فجر فرصت خوبی است که با تهیه کنندگان و سرمایه گذاران سینمایی ارتباط برقرار کرد.

حضور در فجر به معنای ضعیف بودن جشنواره «پویانمایی تهران» نیست

کریمی صارمی تاکید کرد: انیماتورها از حضور انیمیشن در جشنواره فیلم فجر بسیار خوشحال هستند اما این به آن معنا نیست که جشنواره بین المللی پویانمایی تهران از درجه و کیفیت پایینی برخوردار است و این دو جشنواره قرار نیست از نظر کیفیت با یکدیگر رقابت کنند. خوشبختانه حضور ۸۰ کشور جهان در جشنواره پویانمایی نشان می دهد که این جشنواره دارای جایگاه قابل توجهی در میان جشنواره های بین المللی است. ۲۰۵ سانس نمایش با ۱۷ ثانیه تاخیر در این جشنواره توانسته است رکورد جهان را در حوزه برگزاری جشنواره ها بشکند.

وی در پاسخ به این نکته که نتیجه حضور فیلم های کوتاه و مستند در جشنواره فیلم اکران های نامناسب برای این گروه از فیلم ها است و ممکن است چنین اتفاقی برای بخش انیمیشن نیز رخ دهد، توضیح داد: به عنوان دبیر یک جشنواره، زمانی که جدول برنامه های خود را می بندم اصلا به این مساله توجه نمی کنم که چون فیلمی از مخاطب کمی برخوردار است در یک سانس بد نمایش داده شود. به هر حال سانس صبح و سانس بعد از ظهر در هر جشنواره ای وجود دارد و همیشه سانس بعد از ظهر از مخاطبان بیشتری برخوردار است، اما نمی توان گفت که سانس صبح را به دلیل نبود مخاطب حذف و تنها به سانس بعدازظهر توجه کنیم. فکر نمی کنم در ایران و در هیچ جای دنیا چیدمان نمایش فیلم ها در یک جشنواره براساس تعداد مخاطبی که می تواند جذب کند، صورت گیرد.

دبیر جشنواره بین المللی «پویانمایی تهران» با اشاره به تاثیر حضور بخش انیمیشن در جشنواره فیلم فجر برای جذب سرمایه گذار، بیان کرد: طیف وسیعی از سینماگران ما در جشنواره فیلم فجر حضور دارند که شامل کارگردانان و تهیه کنندگان است، اگر کسی هم قرار باشد روی فیلم یا پروژه ای سرمایه گذاری کند بی شک در این جشنواره و یا در بازار فیلم آن حضور پیدا می کند تا بتواند استعدادهای جدید را در حوزه مورد علاقه خود پیدا کند. نباید فراموش کرد که یکی از اهداف برگزاری جشنواره ها آشنایی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان با یکدیگر است و این مساله به دلیل اعتبار جشنواره فیلم فجر در داخل کشور بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که جشنواره «پویانمایی تهران» تا چه اندازه در بازار و جذب سرمایه گذار موفق عمل کرده است، تاکید کرد: این جشنواره دارای بازار موفقی است که معمولا در آن استعدادهای جوان شناسایی و روی کار آنها سرمایه گذاری می شود. هر شرکت کننده در این بازار می تواند با گروه ها و نمایندگان مختلف شبکه های تلویزیونی ارتباط برقرار کند و خوشبختانه فرصت مناسبی برای انیمیشن فراهم می شود.

کریمی صارمی در پایان گفت: فکر می کنم با حضور بخش انیمیشن در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، سهم تولیدات این نوع از سینما برای سال آینده دو برابر شود، چرا که بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه گذارهایی که در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا می کنند با هنرمندان انیمیشن ارتباط برقرار می کنند و شرایط برای سرمایه گذاری آنها فراهم می شود.