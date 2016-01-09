اعزام کاروانهای راهیان نورکرمانشاه به مناطق عملیاتی جنوب از ۲۸دی

سرهنگ علی یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز ارودهای راهیان نور در مناطق غرب و جنوب اظهار داشت: این اردوها از ۲۸ دی ماه امسال آغاز و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هر ساله با مساعدت سپاه و بسیج اعزام کاروان های راهیان نور در راستای آشنایی بیشتر نسل آینده ساز کشور با ارزش های دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفته و با استقبال های خوبی همراه می شود.

این مسئول افزود: در حال حاضر نیز خادمین الشهدا جهت فضاسازی مناسب و تکمیل امور فرهنگی این مناطق به اردوگاه ها جنوب و اردوگاه شهید گودینی اهواز اعزام شده اند.

سرهنگ یوسفی راد تصریح کرد: پیش بینی می شود ۴ الی ۵ هزار نفر در قالب اردوهای دانشجویی و ۸ هزار نفر دانش آموز دختر و پسر استان کرمانشاه در قالب اردوهای دانش آموزی از این مناطق بازدید به عمل آوردند.

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: با توجه به استقبال های گسترده از ابتدای امسال بیش از ۵۳۰ هزار نفر از سراسر کشور به مناطق عملیاتی در استان اعزام شده و از یادمان های دفاع مقدس کرمانشاه بازدید داشته اند.

این مسئول تصریح کرد: یادمان های شهدای بازی دراز، پاوه، مطلع الفجر، مرصاد، شهید بهشتی و پادگان ابوذر مقصد کاروان های راهیان نور در استان کرمانشاه است که در ماه های گذشته با خیل مشتاقان به عرصه های ایثار و مقاومت جهت آشنایی با ارزشهای نظام جمهوری اسلامی مواجه شده است.

سرهنگ یوسفی راد با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی و اعزام آنها به مناطق عملیاتی گفت: از ابتدای امسال با آغاز اعزام کاروان های دانش آموزی و دانشجویی به مناطق عملیاتی استان کرمانشاه تاکنون ۳۰ هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس بازدید نموده اند.

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه اظهار داشت: همچنین از تاریخ ۱۱ مهرماه امسال با اعزام ۱۹ هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان از یادمان های دفاع مقدس استان بازدید صورت گرفته است.