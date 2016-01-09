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۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۲۳

سرهنگ یوسفی‌راد خبر داد:

اعزام کاروانهای راهیان نورکرمانشاه به مناطق عملیاتی جنوب از ۲۸دی

اعزام کاروانهای راهیان نورکرمانشاه به مناطق عملیاتی جنوب از ۲۸دی

کرمانشاه - مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه از اعزام کاروان‌های راهیان نور استان به مناطق عملیاتی جنوب از ۲۸ دی ماه خبر داد.

سرهنگ علی یوسفی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز ارودهای راهیان نور در مناطق غرب و جنوب اظهار داشت: این اردوها از ۲۸ دی ماه امسال آغاز و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هر ساله با مساعدت سپاه و بسیج اعزام کاروان های راهیان نور در راستای آشنایی بیشتر نسل آینده ساز کشور با ارزش های دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفته و با استقبال های خوبی همراه می شود.

این مسئول افزود: در حال حاضر نیز خادمین الشهدا جهت فضاسازی مناسب و تکمیل امور فرهنگی این مناطق به اردوگاه ها جنوب و اردوگاه شهید گودینی اهواز اعزام شده اند.

سرهنگ یوسفی راد تصریح کرد: پیش بینی می شود ۴ الی ۵ هزار نفر در قالب اردوهای دانشجویی و ۸ هزار نفر دانش آموز دختر و پسر استان کرمانشاه در قالب اردوهای دانش آموزی از این مناطق بازدید به عمل آوردند.

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه گفت: با توجه به استقبال های گسترده از ابتدای امسال بیش از ۵۳۰ هزار نفر از سراسر کشور به مناطق عملیاتی در استان اعزام شده و از یادمان های دفاع مقدس کرمانشاه بازدید داشته اند.

این مسئول تصریح کرد: یادمان های شهدای بازی دراز، پاوه، مطلع الفجر، مرصاد، شهید بهشتی و پادگان ابوذر مقصد کاروان های راهیان نور در استان کرمانشاه است که در ماه های گذشته با خیل مشتاقان به عرصه های ایثار و مقاومت جهت آشنایی با ارزشهای نظام جمهوری اسلامی مواجه شده است.

سرهنگ یوسفی راد با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور دانش آموزی و اعزام آنها به مناطق عملیاتی گفت: از ابتدای امسال با آغاز اعزام کاروان های دانش آموزی و دانشجویی به مناطق عملیاتی استان کرمانشاه تاکنون ۳۰ هزار نفر از یادمان های دفاع مقدس بازدید نموده اند.

 مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه اظهار داشت: همچنین از تاریخ ۱۱ مهرماه امسال با اعزام ۱۹ هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان از یادمان های دفاع مقدس استان بازدید صورت گرفته است.

کد مطلب 3020650

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