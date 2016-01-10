خشایار الوند که سابقه سال ها همکاری با سیروس مقدم را دارد درباره تازه ترین فعالیت های خود به خبرنگار مهر گفت: این روزها درگیر نوشتن فیلمنامه مجموعه ای با نام موقت «سنگ پا» هستم که با همکاری محسن تنابنده نوشته می شود و به کارگردانی سیروس مقدم و تهیه کنندگی الهام غفوری برای ماه مبارک رمضان سال آینده تولید خواهد شد و تا کنون ۵ قسمت هم به نگارش درآمده است.

الوند درباره همکاری هایی که با نویسندگانی چون امیرمهدی ژوله و محسن تنابنده داشت، توضیح داد: مهدی ژوله وقتی به تیم ما پیوست پسر جوان با استعدادی بود که طنز مطبوعاتی می نوشت و شوخی های بامزه و ایده های جالبی داشت. او طی این سال ها در زمینه نگارش متن سریال های طنز نیز متبحر شد و از زمانی که کارش را از «شب های برره» آغاز کرد تا به امروز مسیر قابل توجهی را سپری کرده است.

وی افزود: در همکاری با ژوله ما مستقلا هر کدام کار خودمان را می کردیم و خوشبختانه به خاطر هم سلیقه بودنمان در یکپارچگی آثار خللی وارد نمی شد. در واقع در مجموعه های مهران مدیری ما بیشتر تبادل افکار داشتیم و بخش هایی مجزا در اختیار مان بود ولی درباره محسن تنابنده کار اینگونه نیست.

الوند گفت: تنابنده یک طرح کلی را مطرح می کند، در گپ و گفت های طولانی به جزییات می رسیم و در نهایت من فیلمنامه را می نویسم و نظرات محسن تنابنده را اعمال می کنم و بعضا اگر جایی هم نپسندم به نفع او کنار می روم. تنابنده خودش بازیگر است و ایده های اجرایی جالب و در عین حال کارگشایی ارائه می دهد.

هر کسی عیاری دارد

این نویسنده اظهار کرد: اگرچه معمولا در تیتراژ از عنوان نویسنده خشایار الوند و سرپرست نویسندگان محسن تنابنده استفاده می شود اما این واژه خیلی صحیح نیست و هنوز هم عنوان مناسبی برای این نوع همکاری طرح نشده است. البته این واژه ها خیلی برای من اهمیتی ندارد و به نظر من عیار هر کسی در این عرصه مشخص است.

الوند با اشاره به اینکه از سال ۶۳ وارد عرصه هنر شده است، بیان کرد: آدم ها در کارهایی که انجام می‌دهند قابلیت هایشان را به نمایش می گذارند به هر حال «پایتخت» از آن محسن تنابنده است و نسبت به این مجموعه احساس مالکیت دارد ولی در «سنگ پا» نوع همکاری مان قطعا فرق می کند و در تیتراژ عنوان ها به شکل قبل نخواهد بود.

وی ادامه داد: به نظر من هر کسی از پروژه ای بیرون بیاید اگر فرد موثری باشد نبودنش حس می شود. مثل همان اتفاقی که در کارهای مدیری افتاد. اول پیمان قاسمخانی بعد محراب قاسمخانی و بعد هم من جدا شدم و مهدی ژوله در سخت ترین شرایط تنها ماند. هر کاری اگر به خوبی و درست انجام شود ارزش هایش شناخته خواهد شد.

همکاری سیروس و خشایار الوند

خشایار الوند که از آخرین همکاری اش با سیروس الوند سال ها می گذرد، گفت: متاسفانه در مملکت ما اگر کسی در ژانر خاصی شناخته شود دیگر فرصت کار در ژانرهای دیگر را از دست می دهد. من سال‌هاست در فضای طنز کار می کنم و همین باعث شد چندی پیش که طرحی ملودرام را به تلویزیون ارائه دادم موافقت نشود چون گفتند به اندازه کافی نویسنده درام داریم و می‌خواهیم که در ژانر کمدی بنویسی سیروس مقدم هم که ژانر کمدی کار نمی کند.

وی اظهار کرد: همین مساله دائما همکاری ما را در تلویزیون عقب می اندازد. در سینما هم شرایط سخت و پیچیده است و از نظر مالی وقتی که صرف کار می کنیم به نسبت آنچه به عنوان درآمد نصیب مان می شود یکسان نیست. البته برای من بدشانسی هم دخیل بود چون پارسال دو فیلمنامه نوشتم که یکی قرار بود به کارگردانی بهروز افخمی ساخته شود اما شرایط پیش نیامد دومی هم که متاسفانه با کلاهبرداری همراه شد.

الوند در پایان عنوان کرد: تا کنون سیروس الوند دو فیلمنامه از من کار کرده که یکی از آنها «برگ برنده» به شدت مورد علاقه خودم است و دیگری «مزاحم» که خوشایند من نیست ولی اینها باعث نمی شود که همکاری مان دوباره شکل نگیرد. البته جدا از این مقوله طرحی نوشتم که در صورت نگارش فیلمنامه اش قصد دارم خودم کارگردانی را هم به عهده بگیرم. این مساله نیاز به بهبود شرایط مالی و اوقات فراغت کافی دارد.