نخستین دانشجوی ارشد مدیریت پروژه نفت و گاز فارغ‌ التحصیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید مومنی با دفاع از پایاننامه خود تحت عنوان «بررسی بهکارگیری قراردادهای BOT در صنعت نفت و گاز ایران و ارائه مدلی برای قیمتگذاری در ارزیابیهای مالی و اقتصادی» با راهنمایی منصور معظمی استاد دانشگاه تهران از دانشکده مهندسی صنایع این دانشگاه فارغ التحصیل شد.
دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکدههای دانشگاه تهران، به دلیل اهمیت موضوع «مدیریت پروژه در صنایع نفت و گاز» و ضرورت تربیت نیروی انسانی بومی در این زمینه سال ۹۲ برای نخستینبار در کشور، اقدام به راهاندازی دوره کارشناسیارشد مدیریت پروژه، گرایش مهندسی نفت و گاز کرد و با پذیرش دانشجو، این دوره را به صورت رسمی آغاز کرد.
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