ادبیات اقتصاد مقاومتی خانه به خانه ترویج یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قلعه میری بعدازظهر یکشنبه در جلسه ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی در استان بابیان اینکه اقتصاد مقاومتی مثل همه مباحث نظام اقتصادی جدایی ندارد گفت: هر نظام اقتصادی میتواند مقاومسازی کند و اگر نظام اقتصاد مقاومتی به معنای مقاومسازی اقتصادی داخلی است، مشارکت همگان در این زمینه ضروری است.
وی یادآور شد: ادبیات اقتصاد مقاومتی که بیش از ۷۵ کلیدواژه خاص دارد باید بهصورت مدرسهای و خانه به خانه نهادینه شود تا مردم درزمینهٔ مقاومسازی مشارکت کنند زیرا اقتصاد مقاومتی نوعی تلاش جهادی است و مرحله سیاستگذاری، تدوین قانون، برنامهریزی در اجرای آن امری مهم است.
مدیرکل بازرسی استان مازندران تصریح کرد: تهیه مقررات و ساختار سازی برای اجرا، برنامهنویسی و اقدام ازجمله مؤلفههای مهم در برنامه اقتصاد مقاومتی است و در تمام حوزهها ازجمله کشاورزی، راه، صادرات، واردات و غیره هنوز در مرحله سیاستهای اجرایی هستیم و به مرحله قانونگذاری نرسیدهایم.
قلعه میری ادامه داد: درزمینهٔ حفظ اراضی کشاورزی و تولید بهطور میانگین در مرحله سیاستگذاری و تدوین قوانین هستیم وباید به مرحله مقاومسازی دستیابیم و در بحث ماهیان و آبزیان، مرحله سیاست را پشت سر گذاشتهایم، قوانین راداریم اما در مرحله اقدام متوقفشدهایم.
رئیس پارک علم و فناوری مازندران نیز در این جلسه از پارک علم و فناوری بهعنوان بازوان رشد اقتصادی یادکرد و گفت: در مجموعه این پارک، ظرفیت پوشش شرکتهای این پارک دو برابر شده است.
علی معتمدزادگان بابیان اینکه فضای زیرساختی مازندران اجازه رشد بیشتر پارک علم و فناوری را نمیدهد تصریح کرد: باید از ظرفیتهای بخش های مختلف است و طبق پیشبینی تا پایان برنامه ششم شمار شرکتهای دانشبنیان باید به هزار شرکت برسد.
وی از تشکیل کارگروهی برای توسعه شرکتهای دانشبنیان خبر داد و گفت: اگر استان با برنامه درزمینهٔ توسعه پارکهای فناوری وارد عمل شود میتوانیم به نتایج دستیابیم و در حال بیش از ۳۵ خدمات در شرکتهای دانشبنیان ارائه میشود.
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