۹۰ پروژه بخش مرکزی تالش با اعتبار ۷۰۲ میلیارد تومان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح تجمیعی ۹۰ پروژه بخش مرکزی شهرستان تالش همزمان با آخرین روز هفته دولت با حضور رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش، جمعی از مسئولان شهرستان، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و جمعی از مردم در روستای کیشونبن عصر دوشنبه برگزار شد.
«رضا جمشیدی سه ساری» فرماندار تالش در این مراسم با اشاره به اجرای پروژههای مختلف در بخش مرکزی اظهار کرد: این طرحها در حوزههای عمرانی، خدماتی، گازرسانی، سرمایهگذاری بخش خصوصی، مسکن و اشتغالزایی اجرا شده و برای اجرای آنها در مجموع ۷۰۲ میلیارد و ۵۳۴ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
جمشیدی سهساری افزود: بخشی از پروژههای افتتاحشده توسط دهیاریهای بخش مرکزی اجرا شده که از جمله آنها میتوان به طرحهای مرتبط با بهبود عبور و مرور روستایی، احداث و بهسازی کانالهای هدایت آبهای سطحی و ارتقای زیرساختهای روستایی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در حوزه شهری نیز پروژههای مختلف شهرداری تالش از جمله آسفالت معابر و سطح شهر، موزاییکبندی پیادهروها و بازسازی و بهسازی بلوارها به بهرهبرداری رسید که اجرای این طرحها در ارتقای کیفیت خدمات شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان مؤثر است.
فرماندار تالش با اشاره به اجرای طرحهای زیرساختی در حوزه انرژی بیان کرد: ایستگاه تقلیل فشار گاز روستای کیشونبن از دیگر پروژههای مهم افتتاحشده در این بخش است که با بهرهبرداری از آن، زیرساختهای انرژی و پایداری شبکه گازرسانی منطقه تقویت خواهد شد.
وی همچنین از اجرای طرحهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در شهرستان خبر داد و گفت: یک فروشگاه زنجیرهای با سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث و تجهیز شده است که حمایت از چنین طرحهایی میتواند به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی شهرستان کمک کند.
جمشیدی سهساری با اشاره به اجرای طرحهای حمایتی در حوزه اجتماعی تصریح کرد: سه واحد مسکن مددجویان و طرحهای اشتغالزایی با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی نیز به بهرهبرداری رسید که این طرحها در مسیر توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش و ارتقای شرایط زندگی آنان اجرا شده است.
فرماندار تالش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، بر استمرار روند اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی در شهرستان تأکید کرد و افزود: خدمترسانی به مردم، تکمیل زیرساختها و رفع محرومیت از مناطق روستایی و شهری از اولویتهای مدیریت شهرستان است و این روند با جدیت دنبال خواهد شد.
مرکز قلب تالش بهزودی افتتاح میشود
وی همچنین از افتتاح مرکز قلب تالش در هفتههای آینده خبر داد و گفت: این مرکز در آینده نزدیک با حضور مسئولان کشوری و استانی بهصورت رسمی افتتاح خواهد شد.
افتتاح مرکز قلب تالش از جمله طرحهای مهم حوزه بهداشت و درمان شهرستان محسوب میشود که میتواند در توسعه خدمات تخصصی قلب و عروق و کاهش نیاز بیماران منطقه به مراجعه به مراکز درمانی خارج از شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.
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