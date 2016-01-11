به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین حیدرنیا با اعلام این مطلب افزود: چنانچه آموزش کودکان و خردسالان بر اساس اصول و روش های صحیح صورت گیرد، برنامه های آموزشی کارآیی و بازده قابل توجهی در کاهش تصادفات و سوانح و ضایعات جانی و مالی به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه آموزش ایمنی تردد به کودکان و دانش آموزان، نقش مهمی در جلوگیری از حوادث دارد، تصریح کرد: این پارك به‌صورت رايگان در اختيار مدارس مقطع ابتدايي با هدف آموزش رفتار ترافيك براي كودكان و نوجوانان در سال آینده به بهره‌برداري خواهد رسید.

معاون شهردار منطقه ۷ با اشاره به اینکه پارک آموزش ترافیک در زمینی به مساحت ۲هزار و ۵۰۰ مترمربع در باغ موزه قصر احداث می شود، خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح خط سفید و به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با قوانین راهنمایی و رانندگی، پارک آموزش ترافیک با ظرفیت روزانه حدود ۱۰۰ دانش آموز راه اندازی می شود.

وی یادآور شد: اولین پارک آموزش ترافیک در این منطقه داراي تسهيلات ويژه ترافيكي، آموزشي و سرگرمي است كه با هدف آموزش مقررات ترافيك، شامل چراغ‌هاي راهنمايي، تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، نحوه عبور از تقاطع، عبور از پل، زيرگذر پياده، تونل و جاده براي كودكان طراحي خواهد شد.

حیدرنیا اظهار داشت: در این پارک برنامه های متنوعی از جمله گروه اجرای فیلم، آموزش موزیکال ترافیک، همچنین ایجاد فضای نمادین شهری شامل تابلو ها و ایستگاه های اتوبوس، پل‌های هوایی، خط کشی های عبوری و... تدارک دیده شده که در مقیاسی کوچکتر دارای تمامی المان های ترافیکی است.

وی يكي از دلايل تشكيل چنين پروژه آموزشي را بالا بودن تاثيرپذيري و نهادينگي دوره كودكي در يادگيري دانست و اظهار داشت: آشنایی کودکان با مسائل ترافیکی ومقررات قوانین راهنمایی ورانندگی ضمن اینکه درصد آسیب پذیری آن ها را در برابر مسائل ترافیکی به شدت کاهش می دهد .رفتارهای آتی ترافیکی آن ها را از همین دوره کودکی نهادینه می کند .