به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین کریمی معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه ۲ تهران با اشاره به اهمیت آموزش مبانی ترافیک به دانش آموزان گفت: مدیریت شهری منطقه اجرای برنامه‌های آموزشی ترافیک و ایمنی را به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی اجتماعی در دستور کار خود قرار داده و تلاش دارد تا فرهنگ صحیح ترافیک را در وجود کودکان نهادینه کرده تا رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به عنوان یک وظیفه برای آنها تلقی شود.

وی افزود: در همین راستا برنامه‌های آموزشی و نمایشی با مشارکت آموزش و پرورش و نواحی ۹ گانه در مدارس برگزار می‌شود.

کریمی گفت: نمایش آموزشی با محوریت مفاهیم ترافیک ویژه دانش آموزان در دبستان‌های سروش، البرز، شهید حسین مردی، یگانه، امام علی (ع) و… اجرا شد.

معاون شهردار منطقه ۲ اظهار داشت: این کارگاه‌های آموزشی در دیگر مدارس منطقه نیز انجام می‌شود و تا پایان سال، گروه مختلفی از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با معضلات ترافیک و قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا می‌شوند.