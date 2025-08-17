برگزاری اردوهای شهر با حضور ۱۰۰۰ نفر از کودکان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۹ تهران گفت: آموزش ترافیکی کودکان یکی از مباحث مهم در فرهنگ‌سازی شهری است که به آنها کمک می‌کند تا با ایمنی بیشتری در محیط‌های ترافیکی حرکت کنند. این آموزش‌ها شامل آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی، نحوه عبور از خیابان و رفتارهای ایمن در ترافیک است.

وی در ادامه افزود: در همین راستا اداره آموزش‌های شهروندی با مشارکت معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه نسبت به برگزاری اردوهای آموزشی با عنوان شهر در دست بچه‌ها اقدام کرد که در این راستا بیش از ۱۰۰۰ نفر از کودکان ساکن منطقه ۹ با حضور در پارک آموزش ترافیک، آموزش‌های لازم ترافیکی را دیدند.

مرتضوی تصریح کرد: هدف ما از آموزش توأم با نشاط به کودکان و دانش‌آموزان، فرهنگ سازی مباحثی از جمله موضوعات ترافیکی و غیره به این عزیزان جهت پرورش نسلی قانون مدار است که به حقوق دیگران احترام می‌گذارد و مدیریت شهری بر آن است تا در چارچوب وظایف خود در ساختن آینده‌ای درخشان و موفق برای فرزندان این مرز و بوم قدم بردارد.

وی در ادامه عنوان کرد: به طور یقین آموزش‌هایی را پیگیر هستیم که بر اصولی چون اندیشه‌ورزی، مهارت‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری استوار است.

شهردار منطقه ۹ بیان کرد: همه موارد سخت افزاری در پارک آموزش ترافیک، شکل و شمایلی مینیاتوری دارد؛ پل‌های عابرپیاده، تابلوهای راهنمایی، ماشین‌ها، خیابانی در این پارک آموزش احداث شده که در نقاط مختلف آن پر است از تقاطع‌های همسطح و غیر همسطح و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و عرض اندکی خیابان‌های پارک ترافیک دارند اما در شکل و ظاهر به یک خیابان واقعی شبیه است و خطوط سفید، تابلوهای حاشیه خیابان، پل‌های عابرپیاده و چراغ‌های‌راهنمایی و رانندگی، در شکل واقعی و اندازه‌هایی کوچک در مسیر دیده می‌شوند.

مرتضوی در پایان تاکید کرد: مدیریت شهری در تلاش است تا نسبت به ایجاد شهر دوستدار کودک اقدام کند که در این راستا آموزش‌ها و اردوهای متناسب با نیازهای کودکان در نظر است که در همین راستا و در قالب اردوهای شهر در دست بچه‌ها، تمامی مدارس ابتدایی منطقه ۹ از پارک آموزش ترافیک بازدید کردند و آموزش‌های لازم ترافیکی را دیده‌اند.