غیاث ضدقهرمان است/ به نعمت الله اعتماد دارم

به گزارش خبرگزاری مهر، از شنبه ۱۹ دی ماه پخش مجموعه تلویزیونی «پشت بام تهران» به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی زینب تقوایی از شبکه یک آغاز شد.

این مجموعه پر لوکیشن و پر بازیگر که از شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن می رود، مضمونی اجتماعی دارد که قصه آن به تصمیم گیری درست و غلط انسان ها در شرایط خاص مربوط می شود و اینکه اگر تصمیم اشتباهی بگیرند، مسیر زندگی آنان دستخوش تغییرات خواهد شد.

کامبیز دیرباز یکی از بازیگران این سریال است که نقش غیاث صفا را در این مجموعه بازی می کند. او درباره این سریال گفت: از همان ابتدا سعید نعمت الله این نقش را برای من نوشته بود و در این سریال من نقش یک جوان مجرد ۳۵ ساله را بازی می کنم و فضای قصه در زمان حال و سال ۱۳۹۴ روایت می شود.

دیرباز افزود: غیاث در این داستان یک سری مشکلات خانوادگی دارد که این مشکلات روی شخصیت او تاثیر مستقیم گذاشته و به دلیل این که عقدهایی در درون او از قبل وجود داشته، به دنبال انتقام از دنیای پیرامون خودش است و به جای این که به دنبال حل این مشکلات باشد، صورت مساله های جدید پیش پای او قرار می گیرد اما در مسیر داستان و با محکم شدن ایمانش و مدیریت کردن زندگی خود، مشکلاتش را از پیش پا برمی دارد.

بازیگر سریال «میکائیل» اظهار کرد: غیاث «پشت بام تهران» یک ضد قهرمان است و کاراکتری کاملا خاکستری دارد ولی در طول سریال، این شخصیت با تغییراتی در اخلاق و رفتار مواجه می شود.

دیرباز ادامه داد: حدود ۱۷ سال سابقه دوستی و رفاقت با بهرنگ توفیقی دارم و این دومین همکاری ام با توفیقی است و از این اتفاق هم خیلی خوشحالم.

این بازیگر با شاره به اینکه بهرنگ توفیقی آرامش خیلی زیادی هم پشت دوربین دارد و این آرامش به شدت به مقابل دوربین و بازیگران منتقل می شود عنوان کرد: این رفتار برای من بازیگر اتفاق خیلی خوشایندی است.

بازیگر فیلم سینمایی «اخراجی ها» درباره بازخورد مخاطبان نسبت به سریال «پشت بام تهران» نیز گفت: فکر می کنم هنوز خیلی زود باشد تا درباره واکنش مخاطبان نسبت به این سریال نظر داد اما این پروژه با قصه جذاب و پتانسیلی که دارد و وسواس و دقتی که مثلث سعید نعمت الله، بهرنگ توفیقی و بازیگران در کار دارند، احساس می کنم بیش از ۹۰ درصد بینندگان آن را بپسندند چرا که تجربه نشان داده سریالی که قصه خوبی داشته باشد، مخاطبان آن را دنبال می کنند و این کار سرشار از قصه است.

وی درباره ادامه مسیر بازیگری اش توضیح داد: قصد دارم که رُل خوب کار کنم و بعد از «پشت بام تهران» هم اولین رُل خوبی که در سینما یا تلویزیون به من پیشنهاد شود آن را بازی می کنم و در انتخاب سینما و تلویزیون خط کشی ندارم.

بازیگر سریال «در چشم باد» درباره شباهت های کاراکتر غیاث با کاراکترهای قبلی اش هم گفت: با اطمینان می گویم که غیاث هیچ شباهتی با کاراکترهای قبلی من ندارد و بازی متفاوتی برای بیننده خواهد بود.

کامبیز دیرباز، متن قوی و داستان های در هم تندیده شده را از نکات برجسته این مجموعه دانست و گفت: من از سه ماه قبل از اینکه کار کلید بخورد، منتظر بودم و تا شروع آن پیشنهاد بازی در چندین پروژه سینمایی و تلویزیونی را فقط به خاطر قلم سعید نعمت الله و نوشته های بسیار خوبش رد کردم.

وی گفت: بعد از بازخوردهایی که از سریال «میکائیل» گرفتم به شدت به نعمت الله و داستان هایش اعتماد کردم و وقتی هم که «پشت بام تهران» به من پیشنهاد شد با اطمینان آن را پذیرفتم و امیدوارم این همکاری آخر من با او نباشد.

بازیگر فیلم سینمایی «دوئل» با اشاره به ضعف فیلمنامه ها اظهار کرد: متاسفانه الان فقر فیلمنامه داریم و به جرات می توانم بگویم که از هر ۱۰ فیلمنامه ای که بدستم می رسد شاید فقط یکی از آنها خوب باشد. این اتفاق خوبی در سینما و تلویزیون نیست و امیدوارم که امثال سعید نعمت الله در حوزه سناریو بیشتر کار کنند.

کامبیز دیرباز در پایان یادآور شد: هنوز فیلمبرداری ادامه دارد و همه همکاران من در این پروژه با جدیت تلاش می کنند فقط به عشق اینکه مردم سریال را تماشا کرده و آن را نقد کنند. امیدوارم «پشت بام تهران» آنقدر جذابیت داشته باشد تا مخاطب را به ادامه کردن آن ترغیب کند.

مجموعه تلویزیونی«پشت بام تهران» محصول گروه فیلم و سریال شبکه یک است که در ۳۳ قسمت ۴۵ دقیقه ای تولید شده است.