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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

۸۱۵ هکتار از حریم دریای کاسپین در غرب مازندران سنددار شد

۸۱۵ هکتار از حریم دریای کاسپین در غرب مازندران سنددار شد

نوشهر - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر از تثبیت مالکیت دولت بر ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریای کاسپین در غرب استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی پول شامگاه دوشنبه در نشست جمعی از مدیران و مسئولان منابع طبیعی با حاکم شرع استان از تثبیت مالکیت دولت بر ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریای کاسپین در غرب استان خبر داد و گفت: بیش از ۷۰ هکتار اراضی شنی و ماسه‌ای ناشی از پسروی آب دریا شناسایی و در چارچوب مالکیت دولت تثبیت شده است.

خزایی‌پول با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی ساحلی غرب مازندران اظهار کرد: اجرای طرح حدنگاری و صدور اسناد کاداستری برای اراضی ساحلی، یکی از اقدامات مهم در حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض و تصرف اراضی دولتی است.

وی افزود: تاکنون برای ۸۱۵ هکتار از اراضی حریم دریای کاسپین در محدوده غرب مازندران سند کاداستر صادر شده و فرآیند تثبیت مالکیت این اراضی با هدف صیانت از حقوق عمومی و انفال دنبال می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ادامه داد: در پی پسروی آب دریای کاسپین، بیش از ۷۰ هکتار اراضی شنی و ماسه‌ای در نوار ساحلی شناسایی شده که این اراضی نیز در چارچوب ضوابط قانونی شناسایی و مالکیت دولت بر آنها تثبیت شده است.

خزایی‌پول ارزش برآوردی این اراضی را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: چنین ظرفیتی اهمیت حفاظت و تثبیت مالکیت این اراضی را دوچندان می‌کند و باید از هرگونه تعرض، تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز آنها جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اراضی ساحلی از سرمایه‌های عمومی و ملی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: صدور سند کاداستر علاوه بر مشخص شدن حدود و مالکیت اراضی، ابزار مهمی برای پیشگیری از زمین‌خواری و صیانت از حقوق دولت و مردم به شمار می‌رود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر در جریان بازدید میدانی از اراضی شنی و ماسه‌ای سواحل غرب استان نیز گزارشی از روند حدنگاری، شناسایی اراضی ایجادشده در پی پسروی آب دریا و اقدامات انجام شده برای حفاظت از اراضی ملی ارائه کرد.

حجت‌الاسلام حیدری، حاکم شرع استان مازندران بر ضرورت استمرار اقدامات قانونی برای تثبیت مالکیت اراضی ساحلی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حیدری با قدردانی از اقدامات انجام شده در زمینه تثبیت مالکیت اراضی ساحلی، بر تداوم نظارت و اقدامات حفاظتی دستگاه‌های مسئول برای صیانت از انفال و حقوق عمومی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، تثبیت مالکیت اراضی ساحلی و تکمیل فرآیند حدنگاری از جمله اقدامات پیشگیرانه در برابر تصرفات غیرمجاز و زمین‌خواری در نوار ساحلی غرب مازندران محسوب می‌شود.

کد مطلب 6919666

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