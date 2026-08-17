https://mehrnews.com/x3cPY8 ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ کد مطلب 6919590 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ دستگیری مزاحمان خیابانی در حوزه کلانتری ۱۳ تبریز تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری مزاحمان خیابانی در حوزه کلانتری ۱۳ این شهرستان خبر داد. دریافت 41 MB کد مطلب 6919590 کپی شد مطالب مرتبط دستگیری سارق حرفهای خانه باغ با ۱۰ فقره سرقت در مرند کشف ۱۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مراغه شناسایی و دستگیری عامل سلب آرامش عمومی در باغمیشه تبریز برچسبها تبریز دستگیری دستگیری اراذل و اوباش
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