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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

دستگیری مزاحمان خیابانی در حوزه کلانتری ۱۳ تبریز

دستگیری مزاحمان خیابانی در حوزه کلانتری ۱۳ تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی شهرستان تبریز از دستگیری مزاحمان خیابانی در حوزه کلانتری ۱۳ این شهرستان خبر داد.

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کد مطلب 6919590

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