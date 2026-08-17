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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

شکارچی کارت‌های بانکی در شیراز به دام افتاد

شکارچی کارت‌های بانکی در شیراز به دام افتاد

شیراز- در این ویدئو دستگیری کلاهبردار ۱۶۰ میلیارد ریالی کارت‌های بانکی در شیراز با ۱۵۰ شاکی را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6919592

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