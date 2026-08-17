https://mehrnews.com/x3cPYb ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ کد مطلب 6919592 استانها فارس استانها فارس ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ شکارچی کارتهای بانکی در شیراز به دام افتاد شیراز- در این ویدئو دستگیری کلاهبردار ۱۶۰ میلیارد ریالی کارتهای بانکی در شیراز با ۱۵۰ شاکی را مشاهده میکنید. دریافت 21 MB کد مطلب 6919592 کپی شد مطالب مرتبط «ابلاغیه جعلی» و «کار در منزل»؛ ۲ شگرد کلاهبرداری سایبری در فارس فروش بلیت جعلی کنسرت؛ ترفند جدید کلاهبرداران سایبری در فارس پشت پرده یک کلیک؛ حسابهای بانکی مردم قربانی لینکهای آلوده رسیدسازان جعلی با کلاهبرداری ۱۵ میلیاردی در دام پلیس فارس کلاهبرداری با صدای جعلی و پیامهای آلوده؛ پلیس فتا هشدار داد دستگیری کلاهبرداران ۱۲۰ میلیاردی در شیراز دستگیری رمالان و دعانویسان متخلف در جنوب تهران لینکهای آشنا، دامهای ناآشنا؛ یک کلیک تا سرقت اطلاعات بانکی احراز ۱۶۰ میلیارد تومان کلاهبرداری در یک پرونده کثیرالشاکی اقلید فارس سنگهای قیمتی پوشش کلاهبرداری ۱۶۰۰ میلیارد ریالی در فارس متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» در تور اطلاعاتی پلیس کشف ۲.۳ میلیون لیتر سوخت قاچاق در فارس دستگیری عامل آتشزدن عمدی مراتع حاشیه کمربندی شیراز دستگیری رمال شیاد و همسرش در شیراز دستگیری رمال شیاد و همسرش با کلاهبرداری ۲۵۰ میلیاردی در شیراز نقاب از چهره کلاهبردار ۱۰۰ میلیاردی در جهرم برداشته شد «بسته معیشتی رئیس جمهور» شگرد جدید مجرمان سایبری در شیراز دستگیری کلاهبردار فروش تجهیزات استارلینک و فیلترشکن در جهرم برچسبها شیراز کلاهبرداری کلاهبرداری اینترنتی پلیس فتا
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