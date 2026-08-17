https://mehrnews.com/x3cPZn ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ کد مطلب 6919650 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ صد و هفتادمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه کرمانشاه - صد و هفتادمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شامگاه دوشنبه با حضور گسترده مردم انقلابی برگزار شد. دریافت 33 MB کد مطلب 6919650 کپی شد مطالب مرتبط صد و شصت و هشتمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه صد و هفتاد و دومین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه امام جمعه کرمانشاه: ملت ایران اجازه دخالت بیگانگان را نمیدهد صد و نود و چهارمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه تشییع ۲ شهید مدافع امنیت در اجتماع مردمی کرمانشاه صد و هشتاد و نهمین اجتماع منتقمون مردم کرمانشاه برگزار شد یکصد و پنجاه و دومین اجتماع نحن منتقمون کرمانشاه عبدی: راهپیمایی امشب «نحن منتقمون» به نام ۸ شهید مدافع امنیت مزین است برچسبها جمهوری اسلامی ایران ایران کرمانشاه
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