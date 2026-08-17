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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

صد و هفتادمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه

صد و هفتادمین اجتماع «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه

کرمانشاه - صد و هفتادمین اجتماع نحن منتقمون مردم کرمانشاه در شامگاه دوشنبه با حضور گسترده مردم انقلابی برگزار شد.

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کد مطلب 6919650

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