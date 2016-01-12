پوتین: استمداد از ناتو مایه تحقیر ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه تقاضای ترکیه از ناتو برای محافظت از این کشور را که به دنبال انهدام جنگنده روسی مطرح شد، عجیب و در عین حال مایه شرمساری دولت آنکارا توصیف کرد.

وی در این باره گفت: ترکیه عضو ناتو است اما مشکلات جاری ربطی به عضویت این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی ندارد. فراموش نکنیم که هیچکس به ترکیه حمله نکرده است.

ترکیه در تاریخ ۲۴ نوامبر سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) یک فروند جنگنده روسیه را در حریم هوایی سوریه منهدم کرد. این اقدام به ویژه پس از امتناع آنکارا از ابراز تاسف در این زمینه به دلیلی برای تشدید تنش ها بین دو کشور تبدیل شد.

پوتین در ادامه افزود: آنکارا به جای تلاش برای ارائه دلیل قانع کننده در خصوص جنایت جنگی خود به ناتو متوسل شده و طلب حمایت می کند حال آنکه به نظر من این رویکرد عجیب و در عین حال مایه تحقیر ترکیه است.

رئیس جمهوری روسیه پیشتر نیز اقدام آنکارا را در هدف قرار دادن جنگنده روسی مصداق خیانت و خنجر زدن از پشت توصیف کرده بود.