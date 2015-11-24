https://mehrnews.com/xxkkk ۳ آذر ۱۳۹۴، ۲۲:۵۷ کد مطلب 2977990 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۳ آذر ۱۳۹۴، ۲۲:۵۷ پوتین: ترکیه از پشت به ما خنجر زد/ آنکارا منتظر پیامدهای جدی باشد رئیس جمهوری روسیه ساقط شدن جنگنده این کشور به دست ترکیه را به منزله «از پشت خنجر زدن آنکارا به مسکو» ارزیابی کرد و در مورد پیامدهای جدی این اقدام هشدار داد. . کد مطلب 2977990 کپی شد مطالب مرتبط پوتین: استمداد از ناتو مایه تحقیر ترکیه است «پوتین» اکتبر به ترکیه سفر خواهد کرد برچسبها ولادیمیر پوتین روسیه ترکیه
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