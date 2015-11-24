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۳ آذر ۱۳۹۴، ۲۲:۵۷

پوتین: ترکیه از پشت به ما خنجر زد/ آنکارا منتظر پیامدهای جدی باشد

رئیس جمهوری روسیه ساقط شدن جنگنده این کشور به دست ترکیه را به منزله «از پشت خنجر زدن آنکارا به مسکو» ارزیابی کرد و در مورد پیامدهای جدی این اقدام هشدار داد.

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کد مطلب 2977990

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