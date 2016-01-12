سوختگی خودروی پراید و آتش گرفتن گاز پیک نیک در خانه

مقصود حق‌شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته ساعت ۱۷: ۲۹ طی تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵ این سازمان، نیروی‌های عملیاتی متشکل از دو خودروی آتش نشانی برای رفع خطر و خاموش کردن گاز پیک نیک ناشی از نشت گاز آن، عازم منطقه چهارراه آبادان شدند.

وی افزود: آتش نشانان که با هدف حضور به موقع در محل حادثه، تمرینات و مانورهای متعددی را گذراندند، با کوتاه‌ترین زمان ممکن و طی مدت چهار دقیقه از نزدیک‌ترین ایستگاه آتش نشانی خود را به محل حادثه رسانده و سریعا خطر انفجار را برطرف کردند.

رئیس روابط عمومی آتش نشانی اهواز در ارتبط با حادثه سوختگی خودرو پراید گفت: امروز صبح در حادثه‌ای دیگر که در منطقه زیتون کارمندی رخ داد، اتصالی در ناحیه چراغ‌های عقب خودروی پراید عاملی برای شروع آتش سوزی در خودرو شد که با وارد عمل شدن نیروهای خدوم آتش نشانی این حریق گسترش پیدا نکرد و سریعا خاموش شد.

حق‌شناس ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه در پی عکس العمل سریع نیروهای عملیاتی و همچنین تماس به موقع شهروندان با سامانه ۱۲۵ در این حوادث به کسی آسیب جانی نرسید.