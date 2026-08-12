انفجار گاز یک مجتمع مسکونی در اهواز را دچار خسارت مالی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش‌نشانی اهواز گزارش داد: ساعت ۶:۵۳ صبح روز چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵، حادثه انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی چهار واحدی واقع در منطقه پردیس اهواز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

پس از دریافت گزارش حادثه، سه دستگاه خودروی عملیاتی به همراه ۹ نفر از نیروهای اکیپ عملیاتی آتش‌نشانی اهواز به محل اعزام شدند. آنان اقدامات لازم برای بررسی وضعیت، ایمن‌سازی محیط همچنین کنترل شرایط را انجام دادند.

بر اثر این حادثه، یکی از واحدهای این مجتمع دچار خسارت جزئی شامل تخریب درب ورودی، شکستن شیشه‌ها همچنین مصدومیت یک مرد ۵۵ ساله شد.

نیروهای آتش‌نشانی پس از انجام بررسی‌های لازم، اطمینان از رفع خطر، محل حادثه را تحویل عوامل مربوطه دادند.

سازمان آتش‌نشانی اهواز ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه بوی گاز، ضمن حفظ خونسردی، نسبت به قطع جریان گاز در صورت امکان، باز کردن مسیر تهویه همچنین تماس فوری با سامانه ۱۲۵ اقدام کنند.