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۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

پخت ۱۲ دیگ آش نذری به مناسبت شهادت امام رضا (ع) در بهاباد

پخت ۱۲ دیگ آش نذری به مناسبت شهادت امام رضا (ع) در بهاباد

یزد - همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، آیین پخت و توزیع ۱۲ دیگ آش نذری در دو محله شهرستان بهاباد برگزار شد.

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کد مطلب 6915924

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