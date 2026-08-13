https://mehrnews.com/x3cNsk ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ کد مطلب 6915924 استانها یزد استانها یزد ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶ پخت ۱۲ دیگ آش نذری به مناسبت شهادت امام رضا (ع) در بهاباد یزد - همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، آیین پخت و توزیع ۱۲ دیگ آش نذری در دو محله شهرستان بهاباد برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6915924 کپی شد مطالب مرتبط آیین عزاداری و نخلبرداری شهادت امام رضا(ع) در مهریز حسینیه «توت» اردکان سفیر فرهنگی ایران در قلب یزد؛ چراغی که خاموش نشد اجتماع بزرگ هیئتهای عزاداری استان یزد در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد برچسبها یزد شهرستان بهاباد شهادت حضرت امام رضا(ع)
نظر شما