کشف بیش از ۱۱۰ تن فرآورده خام دامی غیرمجاز طی یکماه در اصفهان

عبدالرضا مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازدیدهای صورت گرفته از مراکز نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی غیر مجاز در استان اصفهان، بیش از ۱۲۰ تن انواع فرآورده های خام دامی شامل کله پاچه، سیراب و شیردان، گوشت قرمز، ماهی و غیره کشف و توقیف شد.

وی بیان داشت: در پی گزارشات رسیده در خصوص نگهداری و توزیع فرآورده‌های خام دامی در مراکز نگهداری غیرمجاز، این مراکز توسط کارشناسان اداره کل دامپزشکی به همراه کارشناسان شبکه‌های دامپزشکی شهرستان های مربوطه مورد بازدید قرار گرفته و ۱۲۰ تن انواع فرآورده‌های خام دامی در مراکز غیر مجاز و فاقد پروانه کشف و توقیف شد.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در خصوص چگونگی برخورد با این محصولات کشف شده، بیان کرد: به دلیل عدم هویت و شرایط حمل و نگهداری فرآورده‌ها، این محموله‌ها بعد از تنظیم صورتجلسه، به مراکز مجاز نگهداری انتقال داده و توقیف شد.

وی اظهار داشت: افراد خاطی به عنوان افرادی که بهداشت عمومی جامعه را به خطر انداخته‌اند به مراجع قضائی معرفی شدند تا بعد از گذارندن مراحل قانونی نسبت به تعیین تکلیف و احتمالاً معدوم‌سازی محصولات اقدامات لازم صورت گیرد و با افراد خاطی براساس جرم مرتکب شده برخوردهای قضایی لازم صورت گیرد.

مرادی با اشاره به اینکه هدف‌گذاری اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی استان اصفهان شناسایی مراکز غیرمجاز نگهداری فرآورده‌های خام دامی است، تا براساس شرایط این مراکز اصلاحات لازم صورت گیرد و تحت نظارت‌های لازم ساماندهی شوند، افزود: مراکزی که شرایط اولیه ادامه فعالیت را نداشته باشند تعطیل می‌شوند و در این خصوص با توجه به اینکه با سلامت غذایی جامعه در ارتباط هستند، هیچگونه گذشتی در خصوص این افراد و مراکز صورت نمی‌گیرد.

وی از تشکیل اکیپ‌های مشترک بازرسی بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان با همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت: به منظور برخورد قاطع و سریع با متخلفان در محل واحد صنفی، اقدام به تشکیل اکیپ‌های مشترک کردیم.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان بیان داشت: یکی از مشکلاتی که در بازرسی‌های بهداشتی دامپزشکی وجود دارد معرفی متخلفان به مراجع قضایی است که این کار بسیار وقت‌گیر بوده بنابراین برای برخورد سریع و بازدارنده، با رایزنی‌هایی که صورت گرفت اکیپ بازرسی مشترک بین دامپزشکی و تعزیرات حکومتی استان اصفهان تشکیل شد.

وی افزود: با هماهنگی‌های صورت گرفته به صورت دوره‌ای این بازدیدهای مشترک انجام می‌گیرد و در ایام خاص که طرح‌های تشدید نظارت بهداشتی اجرا می‌شود، این بازرسی‌ها فراگیرتر با تعداد اکیپ بیشتر صورت می‌گیرد.