به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی جغتایی اظهار کرد: علوم شناختی دانشی جدید و بین‌رشته‌ای است که رشته‌های مختلف با آن در تعامل هستند، در واقع علوم شناختی دانشی چند رشته‌ای است.

وی افزود: این رشته از زیرمجموعه‌های علم اعصاب، روان شناسی، زبان شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن تشکیل شده است و کاربرد وسیعی در رشته‌های فرعی مانند پزشکی، آموزش و پرورش، جامعه شناسی، سیاست، علوم اطلاعات، ارتباطات و رسانه‌های گروهی، مهندسی پزشکی، مهندسی فرمان و کنترل و حتی علوم دفاعی و جنگ پیدا کرده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی عنوان کرد: نکته بعدی درباره این رشته استفاده از سایر علوم در آن است؛ به عنوان مثال علومی همچون بایو و نانو تکنولوژی در خدمت علوم اعصاب شناختی هستند به همین علت در ترویج این رشته حوزه وسیعی از مردم عادی و افراد صاحب نظر را باید در نظر گرفت، بنابراین راه‌های توسعه این رشته به روش‌های مختلف است.

توسعه رشته‌های مرتبط با مغز و شناخت

به گفته وی، توسعه رشته‌های مرتبط با مغز و شناخت همچون رشته‌های علوم اعصاب، علوم اعصاب شناختی و روانشناسی شناختی یکی از راه‌های گسترش این رشته است. به عبارتی زمینه برای مهاجرت دانشجویان سایر رشته‌ها به این رشته فراهم شود تا در حوزه علوم مغز و شناخت پژوهش کنند.

رئیس انجمن علوم اعصاب راه دیگر ترویج این رشته را قرار دادن دروس حوزه مغز و شناخت برای سایر رشته‌ها دانست و گفت: روش افزایش متخصصین این رشته قرار دادن دروس انتخابی شناختی در رشته‌های دیگر که می‌توانند در آینده وارد حوزه شناختی شوند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال متخصص مدیریت دوره‌های اقتصاد شناختی را بگذراند در این راستا پیشنهاد درسی انتخابی تحت عنوان علوم و اعصاب شناختی را برای دانشجویان پزشکی داده‎ایم.

معاون آموزشی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی گفت: آشنایی عموم جامعه با این رشته نیز با روش‌هایی همچون تبلیغ در رسانه‌های دیجیتال، مکتوب، انتشار کتب و برگزاری کارگاه و نشست امکان‌پذیر است. همچنین آموزش در مدارس و برگزاری نیز در افزایش سطح آگاهی دانش‌آموزان تاثیرگذار است.

هفته آگاهی از مغز

جغتایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود برگزاری برنامه «هفته آگاهی از مغز» را از برنامه‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی دانست و گفت: در این برنامه در نظر داریم با برنامه‌های متنوع و مختلف در طول یک هفته مردم را با مغز آشنا کنیم.

وی با بیان یانکه در این راستا برنامه‌هایی را در فرهنگسراهای شهرداری برگزار می‌کنیم، ادامه داد: زمان این برنامه هفته دوم اسفند ماه سال جاری است که آشنایی عموم مردم با مغز و توانایی‌های آن نیز از اهداف این برنامه است.

پوشش ۲۰ هزار دانش آموز برای آموزش شناختی

رئیس انجمن علوم اعصاب گفت: علوم شناختی پیشرو فناوری‌های همگرا (NBICS) است، در واقع با شناخت مغز بشر به علوم دیگر پی برده است پیشرفت انسان در سایر علوم از طریق مغز و شناخت توانایی‌های آن است.

وی ادامه داد: مغز و توانایی‌های آن به بشر امکان ورود به سایر رشته‌ها را داده است و از سوی دیگر خود این علوم به توسعه علوم و فناوری‌های شناختی کمک می‌کنند؛ در واقع رابطه‌ای دو طرفه در اینجا حاکم است.

جغتایی با اشاره به اهمیت آموزش، ترویج و فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان ابراز کرد: برای سال آینده پیش بینی می‌کنیم ۲۰ هزار دانش آموز را برای آموزش علوم شناختی تحت پوشش قرار دهیم و در این زمینه برنامه‌ای وسیع و فراگیر در ستاد در نظر داریم.

به گفته وی، گسترش انجمن‌های علمی در حوزه علوم اعصاب شناختی و چاپ کتاب‌های مختلف در این حوزه برای متخصین و عموم مردم از دیگر برنامه های ترویجی برای آشنایی و ترویج علوم شناختی است.