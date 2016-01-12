آخرین وضعیت درمانی حمید سبزواری/ احتمال ترخیص تا ۴۸ ساعت آینده

به گزارش خبرنگار مهر، پنج روز پس از اعلام بستری شدن حمید سبزواری شاعر پیشکسوت انقلاب در بیمارستان، همسر وی به خبرنگار مهر می‌گوید که وضعیت عمومی سبزواری مطلوب است و احتمال ترخیص وی از بیمارستان تا ۴۸ ساعت آینده وجود دارد.

شکوه اقدس شفقی همسر حمید سبزواری در این زمینه گفت: حال استاد سبزواری نسبت به دو سه زور گذشته بسیار بهتر است و ایشان هوشیاری کامل دارند و قادر به خوردن غذا نیز شده‌اند.

به گفته وی پزشکان بیمارستان از وضعیت بالینی سبزواری ابراز رضایت کرده و اعلام کرده‌اند که احتمالا می‌تواند تا ۴۸ ساعت آینده ترخیص شود.

خبر بستری شدن حمید سبزواری در بیمارستان به دلیل مشکل خونریزی معده را پیش از این خبرگزاری مهر در روز پنجشنه ۱۹ دی ماه منتشر کرده بود. سبزواری ۱۰ روز پس از عارضه خونریزی معده برای درمان به بیمارستان منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت.

تاکنون چهره‌های فرهنگی بسیاری از جمله شاعران حوزه هنری، هیئت علمی جشنواره شعر فجر، معاون هنری و فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضا انجمن قلم ایران، وزیر بهداشت و شهردار تهران از حمید سبزواری عیادت کرده‌اند.

سبزواری متولد سال ۱۳۰۴ در سبزوار است و از دوره نوجوانی در سبزوار به سرایش شعر روی آورد. وی از سرآمدان شعر انقلاب اسلامی و بدر شعر انقلاب نام‌گذاری شده است.