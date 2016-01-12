به گزارش خبرگزاری مهر، «نهنگ عنبر» به کارگردانی و تهیه کنندگی سامان مقدم بعد از دریافت پروانه نمایش در شبکه نمایش خانگی، همراه با فیلم پشت صحنه از فردا چهارشنبه ۲۳ دی ماه در شبکه نمایش خانگی توسط شرکت «گلرنگ رسانه و فیلمسازان جوان» با تیراژ ۷۰۰ هزار نسخه توزیع می شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ارژنگ صنوبر مردی پنچاه ساله است که همراهش می شویم تا تجربه های متفاوت و پیچیده اش از عشق و مصائبی از زندگی که دچارش می شود برایمان بازگو کند.

رضا عطاران، مهناز افشار، ویشکا آسایش، هانیه توسلی، رضا ناجی، نادر سلیمانی، امیرحسین رستمی، حسین سلیمانی و امید روحانی در این فیلم بازی کرده اند.

سایر عوامل فیلم عبارتند از نویسندگان: مونا زاهد، مانی باغبانی، بازنویسی فیلمنامه: سامان مقدم، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، تدوین: سیامک مهماندوست، جانشین تهیه کننده: علی قربانزاده، موسیقی: امیر توسلی، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، طراح صحنه: محسن نصرالهی، طراح لباس: گلناز گلشن، صدابردار: علیرضا غفاری نژآد، مدیر تولید: حسین هادیانفر، مجری طرح: مجید مطلبی، سرمایه گذاران: سامان مقدم، شرکت ری را.