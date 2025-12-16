حق شناس: مدارس گیلان فردا چهارشنبه مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس عصر سه شنبه در جلسه مدیریت بحران گفت: همه مدارس گیلان فردا چهارشنبه مجازی و ابتدایی تا یکشنبه هفته آینده به دلیل شرایط آب هوایی و شیوع آنفلو انزا تعطیل خواهند بود و آموزشها از طریق شاد خواهد بود.
حق شناس همچنین با بیان اینکه مادران دارای فرزند زیر ۱۲ سال طی این مدت دور کار خواهند شد، گفت: این تعطیلیها شامل دانشگاهها و مراکز آموزشی نخواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان در شب یلدا گفت: در همین راستا فعالیت ادارات، نهادها، دستگاههای اجرایی دولتی و خصوصی و همچنین بانکها بجز دستگاههای خدمات رسان در روز دوشنبه اول دی ماه با یک ساعت تأخیر آغاز میشود.
حق شناس با تأکید بر لزوم قطع زنجیره بیماریهای تنفسی تصریح کرد: امیدواریم این تصمیم همانند تعطیلیهای هفتههای گذشته، موجب کاهش و کنترل روند ابتلاء به بیماریهای تنفسی در سطح مدارس استان شود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت جوی استان بیان کرد: بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، طی امروز و دو روز آینده حداقل ۱۰۰ میلیمتر بارندگی در سطح استان و در برخی مناطق بیش از این میزان پیشبینی شده است که بر همین اساس تمامی دستگاههای اجرایی و خدمات رسان استان در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
