برخورد قاطع با تخلفات انتخاباتی در دستور کار دستگاه قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ستاد رسیدگی به جرایم انتخاباتی کهگیلویه و بویراحمد با حضور مسئولان قضائی و اجرایی استان برگزار شد.

برخورد دستگاه قضائی با تخلفات انتخاباتی

در این جلسه رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، انتخابات شوراها را نماد مردم‌سالاری دینی عنوان کرد و گفت: این انتخابات با مشارکت بالای مردم می‌تواند به این مفهوم عینیت ببخشد.

محبوب افراسیاب با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر حرمت رأی مردم به‌عنوان «حق‌الناس» افزود: آرای مردم در صندوق‌ها، ناموس ملت است و همان‌گونه که در انتخابات گذشته تجربه کردیم، از این ناموس به‌طور جدی صیانت خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضائی بدون وابستگی به هر فرد یا جریان سیاسی، بی‌طرفی کامل را رعایت کرده و با هر تخلفی برخورد قانونی می‌کند.

تشکیل گروه‌های ویژه قضائی بر روند اجرای انتخابات در استان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم از تشکیل گروه‌های ویژه قضائی برای نظارت بر روند اجرای انتخابات در روز رأی‌گیری خبر داد و گفت: در همه حوزه‌های اخذ رأی، ناظران قضائی حضور خواهند داشت.

سید وحید موسویان خطاب به عوامل اجرایی هشدار داد: از تخلفات دوره‌های گذشته عبرت بگیرید، زیرا برخوردهای قضائی قاطع و احکام صادره اجتناب‌ناپذیر است.

وی همچنین از صداوسیما خواست برنامه‌های آموزشی برای آشنایی با جرایم انتخاباتی تهیه کند و به رسانه‌ها توصیه کرد از انتشار اخبار کذب و تشنج‌آفرین خودداری کنند.

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در شهرستان‌ها

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم گفت: در همه شهرستان‌های استان، شعب ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است.

سعید جریده‌اصل از برنامه‌های آموزشی برای مجریان و ناظران انتخابات و همچنین جلسات توجیهی اصحاب رسانه خبر داد.

انتصاب قاضی ویژه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان

رئیس کل محاکم عمومی و حقوقی مرکز استان، با اشاره به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به‌عنوان یکی از حقوق اساسی مردم، خواستار شفافیت بیشتر در تعیین اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات شد.

اردوان عزیزی پیشنهاد کرد که اعضای این هیئت‌ها با حضور نمایندگان دستگاه قضائی و نهادهای مرتبط انتخاب شوند و پس از آن امکان تغییر آنان وجود نداشته باشد.

وی همچنین از تشکیل دو شعبه ویژه کیفری و انتصاب قاضی ویژه برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان خبر داد و گفت: در دوره‌های گذشته، آرای جدی درباره تخلفات انتخاباتی صادر شده است.