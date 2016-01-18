  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۸ دی ۱۳۹۴، ۸:۲۲

سپهر محمدی به مهر گفت:

بازیگران احتمالی «دزد مدرسه»/ «باغ سردار» قربانی تغییر مدیریت شد

بازیگران احتمالی «دزد مدرسه»/ «باغ سردار» قربانی تغییر مدیریت شد

سپهر محمدی تولید نشدن سریال «باغ سردار» را به خاطر تغییرات مدیریتی در تلویزیون دانست که باعث قربانی شدن این فیلمنامه شده است.

سپهر محمدی نویسنده و کارگردان آثار تلویزیونی درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: قرار است قبل از پایان سال پیش تولید فیلم ویدیویی «دزد مدرسه» را برای شبکه نمایش خانگی آغاز کنیم تا فروردین سال آینده کار را کلید بزنیم. تا کنون با مجید صالحی، مجید مشیری و عارف لرستانی صحبت کردم و تمایل دارم در این فیلم حضور داشته باشند اما هنوز رسما قراردادی نبستیم.

نویسنده «کوچه اقاقیا» اظهار کرد: «دزد مدرسه» یک کمدی ناب است که مطمئنم بیننده های خودش را پیدا می کند. این فیلم قصه دزدی است که پول یک خیّر مدرسه ساز را می دزدد اما بعد عذاب وجدان می گیرد.

وی که پیش‌تر قرار بود مجموعه ای به نام «باغ سردار» را جلوی دوربین ببرد زمان تولید را همچنان نامشخص عنوان کرد و افزود: فیلمنامه این سریال در دوره مدیریت قبلی سازمان صدا و سیما خوانده شد و کد تولید هم دریافت کرد اما با آمدن گروه جدید دوباره خوانش شد و از ما خواستند کل متنی که من ماه ها برایش وقت گذاشته بودم دوباره بازنویسی کنم.

محمدی در پایان اشاره کرد: از آنجا که اعمال سلیقه بر هر چیز اولویت دارد با تغییر مدیران تصمیم های قبلی هم تغییر می کند و امثال من مجبورند راه را از اول طی کنند. «باغ سردار» قربانی تغییر مدیریت شد و علی رغم تلاشی که برای تولید این مجموعه داشتم به گونه ای رفتار شد که فعلا قصدی برای جلوی دوربین بردنش ندارم.

سریال «باغ سردار» که در ۲۶ قسمت ۴۵ دقیقه ای نوشته شده و در فضایی طنز روایت می شود درباره سه پسرعمو است که از دوران کودکی دوستان خوبی برای هم هستند. آنها در دوره سربازی با شخصی به نام استوار زند آشنا می شوند و ماجراهای جالبی به وجود می آید. این مجموعه ۴۰ سال از زندگی آنها را مرور می کند.

کد مطلب 3025683
محیا رضایی کلانتری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها