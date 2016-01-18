به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت امروز در نشستی خبری در تشریح ابعاد لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: پاداش خدمت بازنشستگان که در سال ۹۴ صفر بوده است، در لایحه بودجه سال ۹۵، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و پیش بینی کرده ایم که اگر بیش از این رقم هم نیاز به پرداخت پاداش باشد از طریق جابه جایی ۱۰ درصدی از محل اعتبارات مبلغی به آن اضافه شود تا به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه در سال ۹۵ تلاش می‌شود دولت بدهی به بازنشستگان نداشته باشد، اعلام کرد: نرخ مالیات کارکنان دولت و کسبه در سال آینده افزایش نمی‌یابد و یک سری معافیت‌های مالیاتی نیز لغو شده است.

وی، رقم بودجه کل کشور را حدود ۹۵۳ هزار میلیارد تومان شامل ۳۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی با رشد ۱۲ درصد و ۶۸۲ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی بانک ها و موسسات با رشد ۱۳.۳ درصدی ذکر کرد و افزود: منابع عمومی دولت در سال ۹۵ در لایحه بودجه سال ۹۵، ۲۶۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۳.۲ درصد و منابع اختصاصی ۴۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۴.۹ درصد در نظر گرفته شده است، همچنین میزان مصارف نیز ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است.

نوبخت خاطرنشان کرد: عمده منابع از محل نفت و مالیات است اما بودجه ۹۵ براساس اقتصادمقاومتی تبیین شده که با تمرکز به کاهش وابستگی به نفت و افزایش مالیات صورت گرفته است.

بودجه چنددوازدهم به مجلس نمی دهیم

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا ارائه بودجه دو دوازدهم یا یک دوازدهم براساس درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد؟ اظهار داشت: از نظر زمانی، تجربی و قانونی مجلس می تواند با رفتن به دو هفته تعطیلات انتخاباتی بودجه را به ما تحویل دهد و کشور از ابتدای سال ۹۵ با بودجه مشخص اداره شود و بر این اساس به نظر می‌رسد که نزدیک به ۱۰۰ درصد مجلس با همکاری که با دولت در این زمینه دارد، بودجه را قبل از سال به دولت ارائه خواهد داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به قول‌های مجلس برای همکاری با دولت برای تصویب بودجه در موعد مقرر، گفت: این موضوع در توان مجلس است و بهتر است که کشور را به بودجه چند دوازدهم یا بلاتکلیفی نکشانیم. به نظرم ثبات کشور بر هر تعطیلی لازم تر است.

وی اظهارداشت: براساس ماده ۱۸۶ آئین نامه داخلی مجلس، از زمان ارائه لایحه و تکثیر آن در مجلس تا زمانی که نمایندگان پیشنهادات خود را به کمیسیون‌ها بدهند و سایر مراحل طی شود، ۳۰ روز زمان نیاز دارد. حال اگر کلا ۴۰ روز زمان قانونی آن را در نظر بگیریم و ۲۰ روز زمان هم برای نمایندگان به عنوان سرکشی به حوزه های انتخاباتی و رسیدگی به مسائل انتخاباتی لحاظ کنیم، در مجموع ۶۰ روز زمان را به خود ختصاص می دهد. بنابراین به اندازه کافی زمان برای نهایی کردن و تصویب لایحه بودجه برای نمایندگان وجود دارد.

نوبخت ادامه داد: در ۲ دهه گذشته به جز دو سال اخیر که دولت در آذر ماه لایحه را به مجلس ارائه داد دولت‌های قبلی در آذر ماه هیچگاه لایحه را به مجلس ارائه نکردند و غالبا در ماه های دی، بهمن و اسفند این کار صورت گرفته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خاطرنشان کرد: تاخیر در ارسال لوایح بودجه و برنامه ششم براساس تدبیر و مصلحت صورت گرفت و منابع ملی را در برداشت. سازمان مدیریت قبل از ۱۵ آبان ماه پیش بینی لوایح مذکور را آماده کرده بود و هر دو لایحه با مفهوم اینکه تحریم‌ها برداشته می شود، تدوین شد اما نااطمینانی به طرف مقابل باعث تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس شد، زیرا ما باید اطمینان حاصل می‌کردیم که تحریم‌ها برداشته می شود، بنابراین در همان روزی که تحریم‌ها برداشته شد هر دو لایحه به مجلس ارائه شد.

تدوین بودجه سایه برای سال آینده

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه دولت لایحه بودجه سال ۹۵ را براساس شرایط پساتحریم تدوین کرده است، آیا بودجه ای به نام «بودجه سایه» نیز تهیه شده است؟ گفت: دولت فصل به فصل بودجه عملیاتی دارد که این همان بودجه سایه است. ارقام در این بودجه کمتر از بودجه کل است، در نهایت از همه دستگاه ها خواسته ایم که بودجه‌های خود را به صورت عملیاتی تنظیم کنند تا در نهایت دولت استقراضی از بانک مرکزی انجام ندهد و با کسری مواجه نشود. در سال جاری نیز در ابتدای سال بودجه عملیاتی نوشته شد و براساس آن عمل شد. امیدواریم پس از تحریم‌ها حداقل چند هزار میلیارد تومان وارد بودجه کنیم و طرح‌های عمرانی را نیز تسریع نماییم.

سخنگوی دولت در مورد تاثیر نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۵ عنوان کرد: سناریوهایی برای نرخ ارز در این لایحه در نظر گرفته شده که یکی از آنها نرخ ۲۹۹۷ تومان است، این در حالی است که دولت علاقه مند به افزایش قیمت ارز نیست. عده ای تصور می کنند که اگر قیمت ارز بالا برود دولت آن را در بازار می فروشد و کسب درآمد می کند اما این به هیچ وجه به نفع اقتصاد ملی نیست، زیرا هزینه های تولید ناشی از قیمت افزایش ارز، افزایش می یابد. اقتصاد ما شاخصی به نام نرخ ارز دارد و باید تلاش کنیم که قیمت آن واقعی باشد و واقع بینانه در نظر گرفته شود.

نوبخت در مورد وضعیت هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه های نقدی در سال ۹۵ گفت: در لایحه بودجه سال ۹۵ همانند سال ۹۴ عمل خواهیم کرد اما به تأسی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید یارانه ها را به صورت هدفمند در نظر بگیریم که هم مباحث اجتماعی و هم تولید و اشتغال را مدنظر قرار دهیم و این چارچوب در بودجه سال آینده دیده شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سقف مجموع منابع و مصارف در این زمینه برای سال آینده را ۴۸ هزار میلیارد تومان به صورت پیش بینی شده ذکر کرد و افزود: در سال آینده نیز مشابه امسال به افرادی که یارانه می دهیم، همان میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت خواهد شد ولی برای سال ۹۵ با مصوبه مجلس باید آئین نامه اجرایی در این زمینه تهیه شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه حداکثر رقم منظور شده برای هدفمندی یارانه ها تا ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ است، اظهار کرد: ۳۵ هزار میلیارد تومان به صورت کسب درآمد در نظر گرفته شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان نیز کمبود منابع داشتیم، در عین حال ۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ فقط با افزایش قیمت بنزین حاصل شد. در عین حال فعلا دولت تصمیمی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد.

۴ سناریوی برای قیمت نفت در بودجه ۹۵

سخنگوی دولت در مورد قیمت نفت و دلار در بودجه سال ۹۵ توضیح داد: در هیچ جای این لایحه نرخ برابری ریال و دلار و یا نرخی برای نفت به میزان ۳۰ یا ۴۰ دلار اعلام نشده است اما درآمد در نظر گرفته شده برای نفت و گاز ۶۸ هزار میلیارد تومان است که ترکیب مقدار و قیمت فروش، برابری ریال و دلار و روزهایی که نفت فروخته می شود، در نظر گرفته می شود، اما هیچ جا نرخ ۴۰ دلار برای نفت یا ۲۹۹۷ تومان برای دلار اعلام نشده ولی برای نفت ۴ سناریو تهیه شده است.

وی اظهارداشت: اگر قیمت نفت بالا برود، سایر آیتم‌ها و سناریوها در نظر گرفته می شود یا اگر رقم فروش نفت تقلیل یابد و مثلا به ۳۰ دلار یا کمتر برسد، آیتم‌های دیگری اعلام شود، همچنین در شرایط پساتحریم هیچ محدودیتی برای صادرات نفت نداریم اما باید به این موضوع توجه کنیم که ظرفیت تقاضای نفت محدود است و عرضه در حال حاضر بیش از تقاضا است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موضوع سهمیه بندی اوپک و سهمیه هایی که برای هر کشور در نظر گرفته می‌شود، اشاره و تصریح کرد: در مدتی که تحریم شده بودیم، نتوانستیم از سهمیه مان استفاده کنیم، این در حالی است که همسایگان و رقبا بازار را به دست گرفتند اما هم اکنون به بازار بازگشتیم ولی آنها زورشان می آید اما ما باید بیاییم و روی صندلی مان بنشینیم و سهمیه‌مان را باز پس بگیریم، این در حالی است که آنها مقاومت می‌کنند. گرچه ممکن است در کوتاه مدت عقب ننشینند اما در نهایت این اتفاق خواهد افتاد و مانند همان وضعیتی که در زمان جنگ و پس از آن ایجاد شد. با توجه به اینکه دیگر سقفی برای تولیدمان وجود ندارد می توانیم میزان صادراتمان را افزایش دهیم که به ظرفیت تولید بستگی دارد.

یک میلیون بازنشسته زیر یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند

وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۱۲ درصدی حقوق تمام شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: پرداخت حقوق به کارمندان دولت نامتعادل است، این در حالی است که قرار است فوق العاده شغل مشاغل کمیاب در بازار کار ۵۰ درصد اضافه شود و براساس آن، نیرو جذب شود. طی دو سه سال گذشته در این راستا مقاومت‌هایی از سوی دولت صورت گرفت ولی قبل از این مدت برخی دستگاه‌ها مصوبه هیات وزیران را دریافت کرده بودند، بنابراین یک نابرابری در پرداخت‌ها به کارکنان دولت ایجاد شده است و برای از بین بردن این مشکل تلاش‌هایی را صورت دادیم و قرار است به آنهایی که کمتر دریافت می‌کنند، افزایش‌هایی را در نظر بگیریم تا عدالت برقرار شود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: برخی‌ها طی سال‌های اخیر با حقوق های بالا بازنشسته شدند که با استفاده از این مصوبه بوده است، این در حالی است که در حال حاضر از یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته دولت، بیش از یک میلیون نفر کمتر از یک میلیون تومان تا ۷۰۰ هزار تومان می‌گیرند. البته تعدادی نیز تا یک و نیم میلیون تومان دریافت می کنند، بنابراین دولت قصد دارد بین ۱۲ تا ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان خود را افزایش دهد به نحوی که اگر حقوق آنها به رقم ۷۰۰ تومان نزدیک است، میزان افزایش حقوق بیشتر باشد.

سخنگوی دولت افزود: حداقل حقوق بازنشستگان در حال حاضر ۷۵۰ هزار تومان است که حقوق این افراد به یک میلیون تومان خواهد رسید، همچنین تا پایان برنامه حقوق آنهایی که حداقل را دریافت می‌کنند به دو برابر خواهد رسید تا عدالت رعایت شود.

حقوق فرهنگیان عادلانه می‌شود

وی همچنین در مورد وضعیت نامتعادل پرداخت‌های فرهنگیان گفت: از طریق رتبه بندی فرهنگیان، حقوق آنها عادلانه خواهد شد و با ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، افزایش حقوقی آنها در سال ۹۵ اعمال می شود.

نوبخت همچنین از اختصاص یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارمندان استانی خبر داد و تصریح کرد: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای زیرساخت مسکن مهر در نظر گرفته شده است. منابع اقتصاد مقاومتی نیز یک هزار میلیارد تومان است که ۲۰۰ میلیارد تومان آن از بودجه و ۸۰۰ میلیارد تومان آن از محل هدفمندی در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در عین حال از اختصاص ۱۶۵ میلیارد تومان منابع برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از قبیل موتورسیکلت، اتوبوس‌ها و تاکسی های فرسوده خبر داد و گفت: از این طریق ۹۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده از رده خارج می شوند، همچنین برنامه ای برای اصلاح وضعیت موتورسیکلت‌های دودزا داریم و سازمان مدیریت از طریق جابه‌جایی‌ها این منابع را تامین خواهد کرد، همچنین در جهت آلودگی هوا به غیر از بحث ریزگردها، دریاچه ها و رفع آلودگی برخی رودخانه ها اهدافی در نظر گرفته شده است.

معاون رئیس جمهور، میزان درآمد دولت در بودجه سال ۹۵ را ۱۴۹ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۵.۶ درصدی نسبت به سال جاری اعلام کرد و افزود: این رقم شامل درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۰۱ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۴.۴ درصد است، همچنین سه محل برای منابع از جمله درآمدها، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای و منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: رقم منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای ۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ با رشد ۲۹.۳ درصدی نسبت به سال ۹۴ پیش بینی شده که از محل صادرات نفت و معیانات گازی و غیره است، همچنین از طریق طرح‌های نیمه تمام کشور در سال ۹۵ با واگذاری به بخش غیردولتی ۳ هزار میلیارد تومان برای کسب منابع دیده شده است.

نوبخت ادامه داد: واگذاری های دارایی های مالی از طریق سهام و غیره نیز رقمی معادل ۴۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان با رشد ۳۰.۶ درصدی نسبت به سال ۹۴ است. فروش اوراق مشارکت برای تامین مالی اجرای طرح ها و تسویه حساب و بازپرداخت بدهی های دولت به بانک‌ها انجام خواهد شد. اعتبارات هزینه ای سال ۹۵ نیز به میزان ۱۹۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۱۲.۹ درصدی دیده شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه رقم تملک دارایی های سرمایه ای (طرح های عمرانی) در سال ۹۵، ۵۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان با رشد بیش از ۱۷.۳ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: سهم مالیات در منابع سال ۹۵ رشدی معادل ۳۷.۸ درصد داشته است. در بخش جبران خدمت کارکنان نیز سهم ۳۷.۲ درصد سال ۹۴ به ۴۰.۴ درصد افزایش یافته در بخش استفاده از کالا سهم ۲۵ درصد سال ۹۴ به ۱۲.۳ درصد رسیده است و در این راستا سهم کاغذ و خودکار ادارات تقلیل خواهد یافت.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه سال ۹۵ کسری نداریم، اظهار کرد: برای اولین بار در سال ۹۵ سهم تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به یک درصد رسیده است.

حجم بدهی های دولت به نظام بانکی

معاون رئیس جمهور در مورد بدهی های دولت به نظام بانکی گفت: بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی در بودجه ۹۵ به ما تحمیل شده، این در حالی است که این بازپرداخت برای دوره های مختلف گذشته است، بنابراین می خواهیم که از طریق اوراق مالی نسبت به تسویه حساب بدهی‌ها به بانک‌ها اقدام کنیم اما در حال حاضر یک تفاوت تعریفی در مورد میزان بدهی‌ها بین بانک مرکزی و دولت وجود دارد.

وی اظهارداشت: دولت معتقد است که این رقم ۶۴ هزار میلیارد تومان براساس محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است اما بانک مرکزی، این رقم را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

نوبخت همچنین در مورد میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی عنوان کرد: میزان درآمدهای نفتی در بودجه ۹۵ معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده و اگر این رقم را در بودجه عمومی کشور که ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است، تقسیم کنیم ۲۲ درصد خواهد بود.

تداوم حذف یارانه ثروتمندان در سال آینده

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه حدف یارانه اقشار پردرآمد در سال آینده ادامه می‌یابد؟ گفت: وزارت کار برنامه شناسایی پردرآمدها را در سال‌جاری در دستور کار داشته و قرار است این برنامه در سال ۹۵ نیز ادامه یابد.