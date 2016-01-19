حسین برومند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مناطق ویژه اجتماعی شامل مناطق حاشیه نشین، ساخت و سازهای غیرمجاز و بافتهای فرسوده است که از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و امنیتی همواره مشکلات عدیده ای دارند.
وی افزود: فقر اقتصادی و فرهنگی از جمله دلایل گسترش مناطق ویژه به شمار میروند که بستر بروز و رشد آسیبهای اجتماعی را فراهم میسازند.
برومند اظهار کرد: کودکان خیابانی، اعتیاد، خرید و فروش مواد مخدر، سرقت و ... از جمله پدیدههایی است که در مناطق ویژه مشاهده میشود.
وی با اشاره به تشکیل ستاد بازآفرینی شهری در استان گفت: با اقدامات این ستاد وضعیت مناطق ویژه اجتماعی خراسان شمالی به منظور ارتقاء سلامت، رفع مشکلات و مسائل اجتماعی و فرهنگی ساماندهی میشود.
برومند افزود: خوشبختانه برخی دستگاههای اجرایی عضو ستاد باز آفرینی شهری از جمله اداره کل آموزش و پرورش استان برای رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی این مناطق اقدامات خوبی انجام دادند.
وی گفت: اجرای طرح مجد توسط اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی از جمله اقدامات موثر در این حوزه است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی افزود: تقویت سازمانهای مردم نهاد و مشارکت مردم در رفع مشکلات اجتماعی، فرهنگی و امنیتی مناطق ویژه اجتماعی استان و مناطق حاشیه نشین بسیار موثر است.
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