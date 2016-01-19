به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت آژانس، نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از ساعتی قبل با سخنرانی «یوکیو آمانو» در پایتخت اتریش آغاز شده است.

آمانو در سخنرانی خود درباره اجرایی شدن برجام گفت: وظایف آژانس بر پایه برجام، امری جدید است که نظارت دقیق را می طلبد. آژانس در دوره جدید وظایف خود را طبق برجام و قطعنامه شورای امنیت انجام خواهد داد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: ما مسیری طولانی را از اولین روز در موضوع هسته ای ایران در سال ۲۰۰۳ تاکنون طی کرده و فعالیت های گسترده ای انجام داده ایم. ما تلاش خواهیم کرد در آینده تعهدات خود را بر پایه برجام به طور کامل انجام دهیم.

وی همچنین آغاز اجرای برجام را آغاز یک فصل جدید در روابط ایران و آژانس دانست.

آمانو همچنین گفت: اکنون راه برای آژانس روشن است تا بر اساس خواسته شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس شروع به رصد و تائید تعهدات ایران در خصوص برجام کند. انتظار می رود ایران بعد از روز اجرا طبق توافقنامه ای که با آژانس به امضاء رسانده و طبق موافقتنامه بند 3.1 به تعهدات خود در خصوص پادمان عمل کند.

مدیر کل آژانس گفت: روز شنبه، من جلساتی در وین با اتحادیه اروپا و با «فدریکا موگرینی» هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، وزیر خارجه آمریکا جان کری، و رییس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی و وزیر امور خارجه ایران ، محمدجواد ظریف داشتم. روز دوشنبه هم ، برای مذاکره در تهران با رئیس جمهور روحانی و ملاقات دوباره با دکتر صالحی و دکتر ظریف به تهران سفر کردم.

آمانو در ادامه اظهارداشت: مقامات ایران ضمن قدردانی از اقدامات آژانس , تاکید کردند که بعد از آغاز برجام تمام تعهدات خود را عمل خواهند کرد. با مشورت مقامات ایرانی موضوع ایجاد یک دفتر برای رسیدگی به پادمان را بررسی می کنیم تا راستی آزمایی و نظارت بر اجرای برجام را انجام دهد.