افزایش پایداری برق در عسلویه؛ شبکه فرسوده نوسازی شد

علیرضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب طرح ملی «سامان» (ساماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت)، عملیات بزرگ بهسازی و نگهداشت شبکه توزیع برق شهرستان عسلویه با محوریت سه فیدر فرودگاه، مدرسه و نسترن با موفقیت اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات متمرکز، ۲۰۰ مقره سوزنی معیوب که پس از بازدید و بررسی میدانی شبکه شناسایی شده بودند، با بسیج ۱۵ اکیپ اجرایی شامل ۹۶ نیروی فنی و ۲۰ نیروی پشتیبانی و با به‌کارگیری ۶ دستگاه خودروی بالابر، در مدت تنها ۹۰ دقیقه تعویض شدند.

مدیر برق شهرستان عسلویه بیان کرد: شهرستان عسلویه به دلیل شرایط خاص آب‌وهوایی و جایگاه استراتژیک خود نیازمند شبکه‌ای پایدار است. حضور در طرح ملی سامان با هدف ارتقای پایداری شبکه، بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان، کاهش خاموشی‌ها و افزایش رفاه و آسایش مردم شریف شهرستان انجام می‌شود و مسیر نگهداشت پیشگیرانه و بهسازی مستمر شبکه با قوت ادامه خواهد داشت.

زارعی افزود: این اقدام با حمایت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و تلاش شبانه‌روزی نیروهای بهره‌برداری محقق شد و از صبوری و همراهی مردم قدردانی می‌کنیم.

مصطفی فخری‌مقدم، رئیس اداره بهره‌برداری برق شهرستان عسلویه نیز در تشریح جزئیات فنی این اقدام گفت: پس از پایش و بازدید قدم‌به‌قدم این سه فیدر، مشخص شد حدود ۲۰۰ مقره وظیفه نگه‌داشتن سیم‌ها را به‌ درستی انجام نمی‌دهند و هر لحظه امکان بروز قطعی وجود داشت. برای جلوگیری از خاموشی‌های مکرر، تصمیم گرفتیم این تجهیزات را به‌صورت یک‌جا و متمرکز تعویض کنیم.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، این عملیات گسترده تنها در ۹۰ دقیقه انجام شد تا مردم کمترین قطعی برق را احساس کنند. نتیجه مستقیم این کار، کاهش محسوس خاموشی‌ها و تأمین برقی پایدارتر و مطمئن‌تر برای مشترکان این سه منطقه خواهد بود.