  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۰

افزایش پایداری برق در عسلویه؛ شبکه فرسوده نوسازی شد

افزایش پایداری برق در عسلویه؛ شبکه فرسوده نوسازی شد

بوشهر- مدیر برق شهرستان عسلویه گفت: در اقدامی جهادی و با هدف افزایش پایداری شبکه برق، تجهیزات فرسوده در سه نقطه شهرستان عسلویه در قالب طرح ملی «سامان» با مشارکت ۱۵ اکیپ تعویض شد.

علیرضا زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب طرح ملی «سامان» (ساماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت)، عملیات بزرگ بهسازی و نگهداشت شبکه توزیع برق شهرستان عسلویه با محوریت سه فیدر فرودگاه، مدرسه و نسترن با موفقیت اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات متمرکز، ۲۰۰ مقره سوزنی معیوب که پس از بازدید و بررسی میدانی شبکه شناسایی شده بودند، با بسیج ۱۵ اکیپ اجرایی شامل ۹۶ نیروی فنی و ۲۰ نیروی پشتیبانی و با به‌کارگیری ۶ دستگاه خودروی بالابر، در مدت تنها ۹۰ دقیقه تعویض شدند.

مدیر برق شهرستان عسلویه بیان کرد: شهرستان عسلویه به دلیل شرایط خاص آب‌وهوایی و جایگاه استراتژیک خود نیازمند شبکه‌ای پایدار است. حضور در طرح ملی سامان با هدف ارتقای پایداری شبکه، بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان، کاهش خاموشی‌ها و افزایش رفاه و آسایش مردم شریف شهرستان انجام می‌شود و مسیر نگهداشت پیشگیرانه و بهسازی مستمر شبکه با قوت ادامه خواهد داشت.

زارعی افزود: این اقدام با حمایت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و تلاش شبانه‌روزی نیروهای بهره‌برداری محقق شد و از صبوری و همراهی مردم قدردانی می‌کنیم.

مصطفی فخری‌مقدم، رئیس اداره بهره‌برداری برق شهرستان عسلویه نیز در تشریح جزئیات فنی این اقدام گفت: پس از پایش و بازدید قدم‌به‌قدم این سه فیدر، مشخص شد حدود ۲۰۰ مقره وظیفه نگه‌داشتن سیم‌ها را به‌ درستی انجام نمی‌دهند و هر لحظه امکان بروز قطعی وجود داشت. برای جلوگیری از خاموشی‌های مکرر، تصمیم گرفتیم این تجهیزات را به‌صورت یک‌جا و متمرکز تعویض کنیم.

وی ادامه داد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، این عملیات گسترده تنها در ۹۰ دقیقه انجام شد تا مردم کمترین قطعی برق را احساس کنند. نتیجه مستقیم این کار، کاهش محسوس خاموشی‌ها و تأمین برقی پایدارتر و مطمئن‌تر برای مشترکان این سه منطقه خواهد بود.

کد مطلب 6970194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها