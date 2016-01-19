زلزله ۳.۱ ریشتری بردخون استان بوشهر را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۱ درجه در مقیاس ریشتر ساعت ۲۰ و ۲۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه روز سهشنبه بردخون در شهرستان دیر استان بوشهر را لرزاند.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران، مرکز این زمینلرزه در موقعیت جغرافیایی ۲۸.۱۷ شمالی و ۵۱.۶۲ شرقی و عمق ۱۸ کیلومتری زمین قرار داشت.
مرکز این زمینلرزه در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر بردخون شهرستان دیر، فاصله ۱۸ کیلومتری آبدان شهرستان دیر و در فاصله ۲۱ کیلومتری شهر کاکی شهرستان دشتی واقع بود.
تاکنون گزارشی از خسارات این زمینلرزه مخابره نشده است.
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