زلزله ۳.۱ ریشتری بردخون استان بوشهر را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ درجه در مقیاس ریشتر ساعت ۲۰ و ۲۴ دقیقه و ۵۷ ثانیه روز سه‌شنبه بردخون در شهرستان دیر استان بوشهر را لرزاند.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران، مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت جغرافیایی ۲۸.۱۷ شمالی و ۵۱.۶۲ شرقی و عمق ۱۸ کیلومتری زمین قرار داشت.

مرکز این زمین‌لرزه در فاصله ۱۸ کیلومتری شهر بردخون شهرستان دیر، فاصله ۱۸ کیلومتری آبدان شهرستان دیر و در فاصله ۲۱ کیلومتری شهر کاکی شهرستان دشتی واقع بود.

تاکنون گزارشی از خسارات این زمین‌لرزه مخابره نشده است.