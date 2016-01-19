تایید صلاحیت ۴۰درصد از داوطلبان مجلس/ صلاحیت ۲۸درصد احراز نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سیامک ره پیک سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: در مرحله هیئت های نظارت، ۴۰ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شده اند.

وی ادامه داد: از ۱۲ هزار نفر داوطلب این انتخابات حدود ۲۶ درصد رد صلاحیت و صلاحیت ۲۸ درصد نیز احراز نشده است.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با بیان اینکه گروهی از داوطلبان از انتخابات انصراف داده اند، تصریح کرد: در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، هیئت نظارت ۴۶ درصد و در دوره هشتم ۴۰ درصد صلاحیت داوطلبان را تأیید کرده بود.

احتمال احراز صلاحیت ۱۵درصد از داوطلبان در مرحله بعدی بررسی صلاحیت ها

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان افزود: احتمال دارد در مرحله بعدی که شورای نگهبان صلاحیت داوطلبان را بررسی می کند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به داوطلبان تأیید صلاحیت شده اضافه شوند.

ره پیک با تاکید براینکه صلاحیت ها باید با قانون تطبیق داده شود، گفت: بیش از ۸۷۰۰ نفر از کسانی که داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی شده اند برای نخستین بار است که در این انتخابات شرکت کرده اند.

وی افزود: بیش از سه هزار نفر نیز سابقه شرکت در انتخابات مجلس را داشته اند.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با تأکید بر اینکه معیار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات قانون است، افزود: اگر در قانون شرایطی برای احراز صلاحیت باشد شورای نگهبان به آن عمل می کند.

تعداد زیادی از داوطلبان رد صلاحیت شده عضو هیچ جناح و گروهی نیستند

ره پیک با بیان اینکه در بندهای قانون برای بررسی صلاحیت ها چیزی به عنوان جناح سیاسی نیست و معیارهای قانونی ربطی به این بحث ها ندارد، گفت: بیشتر افرادی که احراز نشدن صلاحیت آنها مشخص شده است کسانی هستند که برای نخستین بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلب شده اند و ممکن است در جناح بندی ها حضور نداشته باشند.

رایزنی رسمی با شورای نگهبان درباره صلاحیت ها صورت نگرفته است

وی در زمینه رایزنی اشخاص با شورای نگهبان درباره صلاحیت ها گفت: رایزنی رسمی با شورای نگهبان درباره صلاحیت ها وجود نداشته البته ممکن است به طور طبیعی برخی افراد با برخی اعضای شورای نگهبان تماس هایی داشته باشند.

ره پیک افزود: اطلاعی از تشکیل گروهی برای رایزنی با شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی نداریم و رایزنی که در آن بنشینیم و تفاهم کنیم موضوعیت ندارد.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: هیچ رایزنی نیز از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان وجود نداشته است.

ره پیک تاکید کرد: فرقی میان بررسی صلاحیت های نمایندگان مجلس شورای اسلامی با داوطلبان دیگر وجود ندارد و ممکن است نماینده ای از زمان تأیید صلاحیت گذشته اش تا کنون کاری انجام داده باشد که صلاحیت آن رد شده باشد.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: ممکن است در دوره گذشته فردی رد صلاحیت شده باشد و با گزارش مراجع قضایی، امنیتی یا اتفاق افتادن محکومیت وی، آن داوطلب تأیید صلاحیت شود.

روش بررسی صلاحیت ها در هیات های نظارت

ره پیک افزود: بررسی صلاحیت داوطلبان بر اساس استعلام مراجع چهار گانه، تحقیقات و بررسی هیئت نظارت و با توجه به محتویات پرونده آن فرد است.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان درباره بررسی التزام عملی داوطلب به ولایت فقیه گفت: مبنای تشخیص برای تصمیم گیری مستندات پرونده داوطلب است و ممکن است دستگاهی گزارش داده باشد که داوطلب بر اساس اظهارات یا مکتوب یا گزارشی التزام عملی به ولایت فقیه ندارد.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات افزود: برای شورای نگهبان سلایق معیار نیست و بر اساس قانون عمل می شود.

بررسی صلاحیت های نامزدهای خبرگان در اواخر کار آزمون شفاهی است

ره پیک درباره بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان نیز گفت: آزمون کتبی مشخص شده و اکنون بررسی صلاحیت ها در اواخر کار آزمون شفاهی است.

وی افزود: تشخیص اینکه داوطلبی شرط علمی را برای نامزدی در انتخابات خبرگان داشته باشد یا نه بر عهده فقهای شورای نگهبان است و این شورا به کسانی که باید در آزمون کتبی و شفاهی اجتهاد شرکت می کردند اعلام کرده است.

ره پیک گفت: مبنا برای مشخص شدن شرط علمی داوطلبان خبرگان برای شورای نگهبان آزمون بوده است.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات افزود: شورای نگهبان افزون بر صلاحیت علمی داوطلبان خبرگان، دیگر شرایط آنها را نیز بررسی می کند.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: قانون انتخابات اشکال هایی دارد که مسیر اصلاح آن، ارائه لایحه یا طرح است.

ره پیک افزود: شورای نگهبان می تواند اصلاح قانون انتخابات را توصیه کند و این کار را کرده است.

وی گفت: معمولاً دوستان مجلس در نزدیکی انتخابات بحث اصلاح قانون انتخابات را مطرح می کنند و اصلاحاتی را انجام می دهند که ممکن است کافی نباشد.

اعضای تشکیلات غیرقانونی و هواداران آنان نمی توانند در انتخابات شرکت کنند

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات افزود: بر اساس بند ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افرادی که عضو تشکیلات غیرقانونی یا هواداران آنها باشند نمی توانند در این انتخابات شرکت کنند که اگر پیش از نام نویسی این افراد از نام نویسی آنها جلوگیری شود بحث رد صلاحیت آنها پیش نمی آید.

وی اشکال های قانون انتخابات را در زمینه ورود داوطلبان برای نام نویسی و مدت بررسی صلاحیت ها دانست.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان درباره اظهار وزیر کشور مبنی بر هماهنگی هیئت های اجرایی و نظارت گفت: نشست هایی برای هماهنگی برگزار شد اما بخشی از آنها ازجمله چگونگی احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان، اجرایی نشد.

ره پیک افزود: در هیئت های اجرایی فقط ۸۰۰ نفر از داوطلبان رد صلاحیت شدند که برای احراز صلاحیت بیشتر داوطلبانی که تأیید صلاحیت شده بودند سابقه ای وجود نداشت.

تا کنون تصمیم نهایی درباره برگزاری این نوع انتخابات گرفته نشده است گفت: برای نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط داوطلبان باید احراز شود.

تا کنون تصمیم نهایی درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی گرفته نشده است

ره پیک درباره برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز گفت: بحث فنی، خلأهای قانونی و مشکلات زمان اجرا ازجمله مسائل و موانع برگزاری انتخابات الکترونیکی است و تا کنون تصمیم نهایی درباره برگزاری این نوع انتخابات گرفته نشده است.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان افزود: ممکن است انتخابات الکترونیکی در سطوحی که شرایط آن وجود دارد برگزار شود.

وی گفت: در چند روز آینده نتیجه نهایی درباره انتخابات الکترونیکی مشخص می شود.