گزارشی از اهدای لباس گرم به کودکان کار

مجله مهر - الناز عباسیان: در كمتراز ۷ دقیقه از تقاطع بزرگراه‌های شهیدكاظمی و شقایق از میان آپارتمان‌های بلند و نوساز به شهرک بخارایی می‌رسیم. جایی در کنار کوره های آجر پزی كه روزگاری برای خودش بُرو بیایی داشته و كارگران زیادی در آن مشغول كار بوده‌اند، اما حالا سایه شهر‌نشینی روی كوره‌های بلند و سر به فلك كشیده، سنگینی كرده و اینجا تبدیل به یك محله زاغه‌نشین شده است. برج و باروی فرو ریخته قلعه‌های قدیمی در حاشیه شهر، هنوز هم مأمنی برای سكونت حاشیه نشین‌ها تلقی می‌شود.

ساکنان این محله ها جای دوری نیستند. همین جا در چند قدمی ما خانه دارند. البته نه خانه از سنگ گرانیت و مرمر، بلکه خانه های آجری، کوچک و محقر! حاشیه نشینی جرم آنها شده و به همین خاطر سال هاست که از داشتن بسیاری از امکانات محروم‌اند. بچه تهران‌اند اما با تهرانی‌ها و بریز و بپاش‌های بسیاری از شهرنشینان فاصله دارند. از کودکی قناعت یاد گرفتند و به داشته های ناچیزشان شکر می کنند. اما کسی چه می داند شاید مثل خیلی از کودکان آرزوی داشتن لباس های زیبا و گرم در این روزهای سرد زمستانی دارند اما هیچ وقت به زبان نمی آورند. زیرا از مشکلات مالی خانواده اش با خبرند. حتی بسیاری از آنها به خاطر مشکلات مالی از رفتن به مدرسه باز مانده اند. برخی هم با غیرت های کودکانه خود، دوشادوش بزرگترها، از همین کودکی در کوچه های و معابر شهر کار می‌کنند. بچه هایی که به آنها کودکان کار می‌گویند. در یک اقدام زیبا و خداپسندانه مسئولان فرهنگسرای مهر خیرّان محلی را دور هم جمع کرده تا با کمک آنها گرمی به دستان کودکان محروم محله های حاشیه ای تهران ببخشند. از روزها قبل فراخوان جمع آوری لباس های گرم در محله های مختلف اعلام شده و یک شنبه گذشته این کمک ها به مدرسه پرتو که ویژه کودکان بازمانده از تحصیل در محله بخارایی است اهدا شد.

یک روز شاد برای کودکان مرکز پرتو

مراسم اهدا هدیه‌ها به کودکان این بار متفاوت از همه برنامه های کلیشه ای برگزار می شود. حیاط کوچک مدرسه پرتو از روزها قبل آماده این برنامه است و مسئولان فرهنگسرا چندین بازی های حرکتی و ذهنی را برای عوض کردن حال و هوای بچه ها، با خود به مدرسه آورده اند. بچه ها با شوق و ذوق فراوان دور وسایل بازی ها جمع شده اند و با هم رقابت می کنند. شاید هم اولین باری باشد که این وسیله های بازی را می‌بینند. این را از نگاه های عجیب و ذوق کرده آنها می توان فهمید. نیازی به گرفتن مصاحبه و صحبت با آنها نیست زیرا به حدی غرق در شادی و شوق اند که حتی فراموش کردند بازیگر سینما و تلویزیون هم به مدرسه آنها آمده است. کمی آن طرف‌تر مدیر این مرکز آموزشی ایستاده است و مدام به عکاس‌های برنامه تاکید می کند که به گونه‌ای عکس بگیرید که تصویر کودکان واضح نباشد. منیره آرزومندی، مدیر مرکز آموزشی پرتو است و مثل یک مادر دلسوز تمام حواسش به بچه‌هاست.

او سال هاست عمر و زندگی‌اش را صرف کودکان کرده است. به همین خاطر با مشکلات این بچه ها سر و کار دارد و درباره حمایت از دانش آموزانی که کنار درس، کار هم می کنند؛ می گوید: «برخی از دانش آموزان بد سرپرست و بی سرپرست منطقه، از سنین کودکی وارد محیط کار شده اند. اغلب این کودکان، دانش آموزان باهوش و با استعدادی اند که با اندکی آموزش و حمایت می توانند مدارج عالی تحصیلی را طی کنند.»

او درباره مرکز پرتو می گوید: «اکنون بیش از ۱۰۰ کودک در مرکز آموزشی پرتو مشغول به تحصیل اند. بیشتر اهالی از وجود چنین مدرسه و تحصیل کودکان بی اطلاع اند. به همین خاطر اطلاع رسانی از حضور این دانش آموزان در مدرسه بسیار مهم است. اهالی می توانند برای حمایت از این کودکان کمک های نقدی و غیر نقدی خودشان را به آنها برسانند تا آنها انگیزه بیشتری برای تحصیل داشته باشند.»

وی از مشارکت اهالی در حمایت از کودکان این محله ها ابراز خشنودی می کند و می گوید: «اجرای چنین برنامه‌هایی با عنوان های مختلف می تواند اهالی را نسبت به این کودکان حساس و پیگیر کند. حالا دیگر بیشتر مردم می دانند که در نزدیکی محله شان عده ای از کودکان با مشکلات مالی بسیار، اراده کردند و در کنار کار، درس هم می خوانند. اهالی برای تشویق آنها می توانند هدیه هایی را به دست آنها برسانند. در این برهه از زمان، نوشت افزار و لوازم التحریر یکی از بهترین هدایا برای کودکان است. اما روزهای پایانی سال را هم در پیش داریم و امیدواریم افراد نیکوکار تامین لباس های نوروزی برای این کودکان سهیم شوند.»

هدف تمرین مهرورزی است

طرح اهدای لباس زمستانه به کودکان نیازمندان و به ویژه کودکان کار و بی بضاعت به همت فرهنگسرا اجرا می شود. سعید رنجبریان رئیس فرهنگسرای مهر درباره اجرای این مراسم می گوید: «این برنامه با هدف ترویج فرهنگ همدلی و مهربانی میان اهالی به ویژه مهربانی با کودکان کار، دلجویی از قشر محروم جامعه و با عنوان "گرمایی برای دست های سرمازده باشیم" اجرا می شود.»

رنجبریان با اشاره به این موضوع که این کار مردمی و با مشارکت ۱۰۰درصدی اهالی و خیّران خواهد بود می افزاید: «در این برنامه خانه‌های فرهنگ میعاد، تلاش، خانه های فرهنگ مشارکتی یاسین و بهمنیار و چندین موسسه خیریه مشارکت داشتند. هم اکنون لباس گرم شامل شال گردن، کلاه، بلوز، ژاکت و دستکش توسط خیّران و اهالی برای کودکان کار و محروم جمع آوری شده است. امروز تلاش داشتیم تا علاوه بر اهدا لباس های گرم به کودکان، یک روز شاد را هم برای آنها فراهم کنیم. به همین خاطر با آوردن وسایل بازی در حیاط مدرسه آنها و برپایی برنامه شاد و مفرح، حال و هوای مدرسه را عوض کردیم. حضور خانم لیلا بلوکات هنرمند صدا و سیما و خیران هم موجب دلگرمی دانش آموزان و خانواده های آنها شده است.»

بلوکات در ادامه می افزاید: «هدفم از تاسیس خیریه مهر لیلا این بود که هم خیرین بیشتری برای یاری رساندن به نیازمندان جذب کنم و هم بتوانم افراد بی بضاعت و کودکان بیمار بیشتری شناسایی کنم. خوشبختانه این اتفاق خوب افتاد و دوستان زیادی از جمله بازیگران و ورزشکاران به این حرکت انسان دوستانه پیوستند. ما دراین خیریه بیشتر تمرکزمان حمایت از کودکان سرطانی، سندروم داون ، ام اس ، معلول و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست است. اما در کنار آن فعالیت هایی برای حمایت از اقشار نیازمند دیگری نیز انجام می دهیم.»

او ادامه می دهد: «خیلی از دوستان به من خرده می گیرند که چرا این فعالیت های انسان دوستانه ای که انجام می دهم در رسانه ها عنوان می کنم. من یک بازیگرم و تریبون دارم و می توانم از طریق همین تریبون ازمردم بخواهم کمک و همدردی کنند، مردم از این طریق تشویق می شوند.»

کمک به محرومان را محدود نکنیم

سودابه ناجی مسئول اجرایی مرکز خیریه «محراب ابوتراب(ع)» است و در این برنامه حضور فعالی داشته است. او که نزدیک به ۲۰ سال است به صورت خودجوش و با کمک جمعی از دوستانش، کارهای خیرخواهانه و کمک رسانی به افراد نیازمند و مستحق را انجام می دهد می گوید: « خیریه ما در ابتدا با جمع آوری کمک های مردمی برای تامین و تهیه جهیزیه دختران نیازمند شروع شد و حالا گسترده تر شده است. وقتی فرهنگسرای مهر برای تهیه لباس گرم برای کودکان حاشیه نشین را پیشنهاد داد به گرمی استقبال کردم و این موضوع را به خیّران اطلاع دادم. خوشبختانه افراد نیکوکار و اهالی محله با مشارکت و اهدا لباس گرم، دست ما را برای اجرای این طرح پر کردند.»

او به اجرای طرح های حمایتی بیشتر در آستانه فصل بهار اشاره می کند ومی گوید: «کمک به محرومان و به ویژه اهالی نیازمند در محله های اطراف‌مان را نباید به یک یا چند طرح محدود کنیم. به نظر من این کار ها باید همیشگی و طبق یک برنامه منظم هر ماه یا هر فصل اجرا شود. هم چنین ما در آستانه عید نوروز هستیم و به نظر می رسد باید از همین حالا به فکر تهیه لباس و پوشاک نوروزی برای کودکان و سایر اقشار محروم باشیم.»