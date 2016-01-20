آمریکا اتهام ربوده شدن اتباع خود را به یک گروه شیعی عراق نسبت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع امنیتی آمریکا و عراق اتهام ربوده شدن سه نفر از اتباع این کشور را که در روز جمعه در مسیر عزیمت به فرودگاه بین المللی بغداد در منطقه «الدوره» ناپدید شده اند، به یکی از گروه های شیعی عراق نسبت می دهند.

ادعا می شود که اعضای این گروه شیعی که نامی از آن برده نشده است، به دلیل امتناع آمریکا از مشارکت دادن آنها در آزادسازی شهر «الرمادی» به چنین اقدامی دست زده اند.

افراد ربوده شده که تابعیت های عراقی-آمریکای و مصری- آمریکایی دارند، از کارمندان یکی از شرکت های طرف قرارداد با ارتش آمریکا هستند.

این سه نفر نخستین آمریکایی هایی هستند که از سال ۲۰۱۱ میلادی- زمان خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق- در این کشور ربوده شده اند.

با این حال، منابع آمریکایی می گویند که دولت واشنگتن هیچ دلیلی ندارد تا به این باور برسد که ایران (به واسطه حمایت از گروه های شیعی عراق) در این موضوع نقش داشته است. آنها همچنین احتمال انتقال اتباع آمریکایی ربوده شده به ایران را نیز رد می کنند.

به گفته یک منبع امنیتی عراق، این سه نفر تنها به دلیل تابعیت آمریکایی شان به گروگان گرفته شده اند و هیچ انگیزه شخصی یا مالی در ربودن آنها دخیل نبوده است.

این نخستین باری نیست که واشنگتن انگشت اتهام خود را به سوی نیروهای شیعی عراق می گیرد. آمریکا از سال ۲۰۰۳ که عراق را مورد تهاجم نظامی قرار داده است همواره با گروه های شیعی که مخالف اشغال این کشور بوده اند، درگیری هایی داشته است.