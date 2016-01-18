آمریکا ربوده شدن اتباع خود در عراق را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سفارت آمریکا در بغداد ربودن چند تبعه آمریکایی را در کشور عراق مورد تایید قرار داد.

در همین رابطه «اسکات بولز» سخنگوی سفارت آمریکا ضمن تایید این مطلب از همکاری با مقامات عراقی برای پیداکردن آمریکایی های مفقود شده خبر داد.

وی در این باره گفت: ما به طور کامل با مقامات عراقی برای ردیابی و پیدا کردن اتباع آمریکایی همکاری می کنیم.

به گفته مقامات عراقی، سه آمریکایی به همراه مترجم عراقی خود سه روز پیش در بخش جنوبی بغداد در مسیر عزیمت به فرودگاه بین المللی ربوده شده اند.

«جان کربی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به دلیل ملاحظات امنیتی از افشای جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری و به این مطلب بسنده کرد که تامین امنیت و ایمنی اتباع آمریکایی در خارج از کشور مهمترین اولویت دولت واشنگتن است.

تا کنون هیچ گروهی مسئولیت ربوده شدن آمریکایی های مفقود شده در عراق را به عهده نگرفته است.