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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰

بهار گل به سر روزگار مي ريزد / ادبيات و پيام شكفتن - 8

بهار و نوروز در انديشه و ادب ايراني با هم پيوند خورده اند

بهار و نوروز در انديشه و ادب ايراني با هم پيوند خورده اند

دكتر ميرجلال الدين كزازي - نويسنده و پژوهشگر ادبيات ، گفت : به آن اندازه كه ما در ادب كهن ايران نوروز و بهار را با انديشه هاي خداشناسانه و ديدگاه هاي مينوي آميخته مي بينيم در ادبيات معاصر نمي توانيم اين زمينه را بيابيم .

اين نويسنده و استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب  مهر، با بيان اين مطلب افزود : ما همواره در انديشه وادب ايراني ،  بهار و نوروز را با يكديگر در پيوندي تنگاتنگ و نزديك مي بينيم ، به گونه اي كه يكي ، ديگري را هميشه در ياد زنده مي كرده است .


دكتر ميرجلال الدين كزازي خاطر نشان كرد :  اين پيوند ، تا بدان جاست كه مي توان گفت ؛ " بهار و نوروز " دو نامند براي يك نامور،  از اين روي در سروده هاي سخنوران امروزي هم بهار در پي آن نوروز بازتابي دارد ، زيرا زمينه اي است كه شاعران همواره بدان گرائيده اند ،  اما نه به اندازه ادب كهن .



چهره برگزيده و ماندگار زبان و ادبيات فارسي از سوي صدا و سيما تصريح كرد : ساختار و بنياد هنررا گذشته از ادب ، همين پيچيدگي و پوشيدگي و سخني كه راست و روشن و برهنه گفته نمي شود ، مي سازد و اگر اين انگيزه و ديدگاه نمي بود هنر و ادب و شعري پديد نمي آمد .


به گفته اين نويسنده و پژوهشگر ادبيات ، آنچه ما آن را زيبا شناسي سخن مي ناميم ،  شگردها و ترفندهايي است كه سخنور به كار مي برد تا انديشه خود را به گونه اي نغز و نازك كه در نگاه نخستين دريافته نمي شود ، بازگويد و باز نمايد .


دكتر ميرجلال الدين كزازي در پايان گفتگو با مهر، اظهار داشت : اين ديد روانشناسي هنر از آنجاست كه بدين شيوه هنر دوست ، سخن سنج با سخنگو مي آميزد و در كار آفرينش هنر همباز مي شود و از آنجا - خواه ناخواه - با آن در مي آميزد و به آن دل مي بندد .

کد مطلب 303026

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