جهاد دانشگاهي ضرب و شتم رئيس دانشگاه صنعتي شريف را محكوم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، دانشگاهيان و دانشجويان ايراني همواره مظهر فرهيختگي و دفاع از ارزشهاي اسلامي بوده ودانشگاه صنعتي شريف چهار دهه حضور درخشان در آموزش عالي كشور داشته و به عنوان يكي از دانشگاه هاي پيشتاز در دوران دفاع مقدس جمعي از والاترين دانشجويان خود را به انقلاب تقديم كرده است كه نام آنها همواره در تاريخ ايران اسلامي خواهد درخشيد.

در طي دوران فعاليت اين دانشگاه و حتي در نظام ستمشاهي چنين ستمي بر آن دانشگاه نرفته است كه يكي از اساتيد برجسته به دست عده اي در حريم آن دانشگاه مضروب شود. جاي تعجب دارد اكنون كه بر ويرانه گارد نظام جبار ستمشاهي، در حاشيه دانشگاه، مسجدي با تلاش مردم بناگذاشته شده تا هر روز بانگ زيبايي زيباي الله اكبر آواي شكستن بت ها خبر دهد، عده اي به خود جرات داده و با مضروب ساختن رئيس دانشگاه به خاطر پاس داشتن خون شهدا در حريم مسجد، چنين حادثه تلخي را به وجود آورند.

جهادگران جهاددانشگاهي ضمن محكوم كردن توهين و ضرب و شتم دكتر سهراب پور رئيس دانشگاه صنعتي شريف براي آن استاد گرانقدر آرزوي سلامتي دارند و جامعه دانشگاهي و دانشجويان غيرتمند كشور را از اين اقدامات زشت مبرا دانسته و اعلام مي دارند كه ريشه اين كج روي ها را بايد در جاي ديگر جستجو كرد.