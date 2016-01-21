غلبه دین بر کفر اوضاع دشمنان را برهم ریخته است

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت امنای قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیاء ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهدای نیجریه در محل مهدیه مشهد خاطرنشان کرد: استقبال مردم از شهدا نشان می دهد که هنوز دین و اسلام بر کفر غلبه دارد و این مسئله باعث برهم ریختن اوضاع دشمنان شده است به گونه ای که همه گونه جنایات را علیه مسلمانان مرتکب می شوند تا ندای خداپرستی به عالم نرسد.

حسین یکتا اوضاع جبهه دشمنان اسلام را نابسامان دانست و اظهار کرد: دشمنان با وجود متحمل شدن هزینه های بسیار و ریختن خون عده زیادی از مردم بیگناه هنوز به اهداف خود دست نیافته اند و این دلیلی بر نابسامانی وضعیت آن هاست.

وی با بیان اینکه قدرتمندان دنیا در پرتگاه سقوط قرار دارند، تاکید کرد: آمریکا با حمایت صهیونیست ها به سمت نابودی در حرکت است و اتفاقات منطقه این مهم را تشدید می کند.

وی با اشاره به اینکه امروزه دشمن با راه اندازی شبکه های اجتماعی و ماهواره ای و به وجود آوردن عرفان های نوظهور استعمار جدیدی تشکیل داده است، گفت: دشمن با تشکیل دهکده جهانی قدرت را یک قطبی معنا کرده و برای دست یافتن به اهداف شوم خود در سرزمین های اسلامی طراحی و برنامه ریزی می کند.

عضو هیئت امنای قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیاء با اشاره به اینکه نور انقلاب اسلامی در دنیا فراگیر شده است، تصریح کرد:‌ داعش آخرین برگ برنده دشمنان است که به زودی چهره دروغین آن ها برای همه مردم دنیا مشخص می شود و همه به این نتیجه خواهند رسید که دین مبین اسلام آمیخته با رحمت است.

یکتا با اشاره به چهلمین روز درگذشت شهدای نیجریه گفت: شیخ زکزاکی ثابت کرد که برای رسیدن به اهداف واقعی اسلام باید از فرزندان و نزدیکان خود نیز گذشت.