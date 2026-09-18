به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حاج‌آخوند ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین مفهوم تقوا و ورع پرداخت و اظهار کرد: تقوا به معنای خودنگهداری انسان در برابر امیال و غرایزی است که می‌تواند او را از انجام واجبات بازدارد یا به سمت گناه سوق دهد.

وی با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری (ع) افزود: تقوا تنها به پرهیز از گناه محدود نمی‌شود و انسان باید در انجام واجبات نیز بر نفس خود غلبه کند و اجازه ندهد تمایلات نفسانی مانع عمل به فرمان الهی شود.

امام جمعه موقت کرمانشاه با تشریح مفهوم «ورع» گفت: ورع مرتبه‌ای فراتر از تقواست و انسان را نسبت به موارد مشکوک نیز محتاط می‌کند؛ بنابراین در جایی که حلال یا حرام بودن یک موضوع برای انسان روشن نیست، باید تا زمان روشن شدن تکلیف، از ورود به آن پرهیز کرد.

حجت‌الاسلام حاج‌آخوند با اشاره به موضوع آبرو و جایگاه اجتماعی افراد تصریح کرد: انسان باید در گفتار خود مراقبت داشته باشد، زیرا گاهی یک سخن تنها متوجه یک فرد نیست و می‌تواند جایگاه، مجموعه یا نهادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد و از این رو باید در موضوعاتی که نسبت به آنها یقین وجود ندارد، از بیان مطالب پرهیز کرد.

وی صداقت در گفتار، امانتداری و حسن خلق را از دیگر ویژگی‌های مورد تأکید در روایات دانست و خاطرنشان کرد: امانت تنها یک وسیله یا مال نیست و مسئولیت‌هایی که به انسان سپرده می‌شود نیز امانت است و باید به درستی ادا شود.

امام جمعه موقت کرمانشاه با بیان اینکه رفتار مؤمن باید به گونه‌ای باشد که دیگران او را به عنوان پیرو واقعی اهل بیت (ع) بشناسند، گفت: اگر بخواهیم رضایت امام عسکری (ع) و اهل بیت (ع) را جلب کنیم، باید تقوا، ورع، صداقت در گفتار، ادای امانت و خوش‌اخلاقی را در زندگی خود مورد توجه قرار دهیم.

حجت‌الاسلام حاج‌آخوند در خطبه دوم نماز جمعه نیز با اشاره به مفهوم ولایت اظهار کرد: محبت اهل بیت (ع) با ولایت متفاوت است، زیرا ولایت به معنای فرمان‌پذیری از ولی است و زمانی که فرمان ولی با خواسته‌های نفسانی انسان در تعارض قرار می‌گیرد، میزان پایبندی واقعی انسان به ولایت آشکار می‌شود.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) افزود: امام عسکری (ع) در دوره‌ای قرار داشت که ارتباط مستقیم ایشان با مردم به دلیل شرایط خاص آن دوران محدود بود و شبکه وکالت که از دوره امام باقر و امام صادق (ع) شکل گرفته بود، در زمان ایشان گسترش بیشتری یافت.

امام جمعه موقت کرمانشاه با اشاره به حضور وکلای امام عسکری (ع) در مناطق مختلف کشور گفت: احمد بن اسحاق قمی که مزار وی در سرپل‌ذهاب قرار دارد، از جمله وکلای امام عسکری (ع) بوده است و این شبکه ارتباطی زمینه‌ای برای هدایت مردم در دوران غیبت فراهم کرد.

حجت‌الاسلام حاج‌آخوند همچنین با اشاره به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه (س) بیان کرد: حضرت معصومه (س) از جمله شخصیت‌هایی هستند که زیارت‌نامه ایشان از سوی امام معصوم نقل شده و این موضوع جایگاه ویژه آن حضرت را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید بر اهمیت علم‌آموزی تأکید کرد و گفت: علم از ابزارهای مهم قدرت است و جامعه‌ای که از دانش و معرفت برخوردار باشد، می‌تواند در برابر چالش‌ها و تهدیدها توانمندتر عمل کند.

امام جمعه موقت کرمانشاه با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی استان افزود: حدود ۳۴۰ هزار دانش‌آموز کرمانشاهی در سال تحصیلی جدید راهی کلاس‌های درس می‌شوند و امیدواریم این آینده‌سازان با بهره‌گیری از فرصت تحصیل، به دانش و توانمندی لازم برای ساخت آینده کشور دست پیدا کنند.

حجت‌الاسلام حاج‌آخوند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: عزت و استقلال کشور حاصل فداکاری شهدا و ایثارگرانی است که برای دفاع از کشور جان خود را تقدیم کردند و عوامل مختلفی در موفقیت دوران دفاع مقدس نقش داشته است.

وی ایمان و فرمان‌پذیری را از جمله عوامل مورد اشاره در پیروزی‌های دفاعی کشور دانست و گفت: برخورداری از تجهیزات نظامی به تنهایی تعیین‌کننده نیست و ایمان راسخ و تبعیت از فرماندهی از عواملی است که در عرصه‌های مختلف دفاعی مورد توجه قرار گرفته است.

امام جمعه موقت کرمانشاه با اشاره به تغییر شکل عرصه‌های جنگ در دوره کنونی خاطرنشان کرد: جنگ امروز تنها در میدان نظامی دنبال نمی‌شود و رسانه، روایتگری، دیپلماسی و حضور اجتماعی مردم نیز از عرصه‌های مؤثر در این شرایط هستند.

حجت‌الاسلام حاج‌آخوند با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در شرایط جنگی گفت: در عرصه رسانه و فعالیت‌های اجتماعی باید از طرح مطالبی که موجب خدشه به وحدت و انسجام ملی می‌شود، پرهیز کرد و در بیان مطالب، شرایط کشور و ضرورت حفظ همبستگی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اختلاف نظر ممکن است وجود داشته باشد، اما نباید اختلاف‌ها به تنازع و تضعیف انسجام جامعه تبدیل شود و افراد در بیان دیدگاه‌های خود باید نسبت به پیامدهای سخنانشان مسئولانه رفتار کنند.

امام جمعه موقت کرمانشاه در ادامه از اقدامات انجام‌شده برای روکش آسفالت معابر شهری، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، تقدیر کرد و گفت: توجه به وضعیت معابر این مناطق اقدامی قابل تقدیر است و امیدواریم اولویت‌بندی پروژه‌ها همچنان با توجه به نیاز مناطق کم‌برخوردار ادامه داشته باشد.

حجت‌الاسلام حاج‌آخوند در عین حال با اشاره به وظایف شهرداری اظهار کرد: فعالیت شهرداری تنها به آسفالت خیابان‌ها و کوچه‌ها محدود نمی‌شود و این مجموعه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز وظایفی بر عهده دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با انتقاد از وضعیت برخی جلوه‌های شهری در مناسبت‌های مذهبی و ملی افزود: سیمای شهری کرمانشاه در برخی مناسبت‌های مذهبی، اعیاد و ولادت‌های اهل بیت (ع) نیازمند توجه بیشتری است و انتظار می‌رود فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در کنار اقدامات عمرانی مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد.

امام جمعه موقت کرمانشاه در پایان برای مردم، مسئولان، دانش‌آموزان، مدافعان کشور و خانواده‌های شهدا آرزوی توفیق کرد و بر ضرورت عمل به وظایف دینی و اجتماعی و توجه به توصیه‌های اهل بیت (ع) تأکید کرد.