جشنواره تئاتر فجر ۳۴ کلید خورد/ معرفی برگزیدگان ۴ بخش

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغازین سی و چهارمین سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر همزمان با بزرگداشت پنجاهمین سال تاسیس تماشاخانه سنگلج تهران عصر پنجشنبه اول بهمن ماه ۹۴ در این تماشاخانه آغاز شد.

کارگردانی این مراسم را محسن حسن زاده بر عهده داشت. همچنین منصور ضابطیان مجری مراسم بود.

سهراب سلیمی، منیژه محامدی، داریوش اسدی، مجید و نیکی مظفری، هادی مرزبان، فرزانه کابلی، سعید پورصمیمی، ملکه رنجبر، محمود عزیزی، پرویز پورحسینی، اردشیر صالح پور، فرهاد قائمیان، عطا الله کوپال، قارسم زارع، اتابک نادری، محمدحسین ناصربخت، قادر آشنا و ... از جمله هنرمندان حاضر در مراسم بودند.

مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، سعید اسدی دبیر جشنواره، حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت ارشاد و پریسا مقتدی رییس تئاتر شهر از مسئولان حاضر در مراسم بودند.

در ابتدای مراسم منصور ضابطیان همراه با رویا افشار که لباس محلی به تن داشت وارد صحنه شد و افشار شمعی را به یاد تولد ۵۰ سالگی سنگلج روشن و پوستر این جشن را امضا کرد. در ادامه نیز کاشی تماشاخانه سنگلج به رسم یادبود به این بازیگر تئاتر ایران اهدا شد.

در ادامه مراسم دو کلیپ پخش شد که اولی شامل صحبت های کوتاه محمدعلی کشاورز و عزت الله انتظامی درباره تاریخچه سنگلج بود و دومی مربوط به سخنان عماد ملکی شهردار منطقه ۱۲ تهران و علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد و شفیعی مدیر کل هنرهای نمایشی که درباره تاریخ سنگلج و همزمانی پنجاه سالگی سنگلج با افتتاح سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر صحبت کردند.

شفیعی در این کلیپ ابراز خرسندی کرد که افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر با ۵۰ ساله شدن تماشاخانه سنگلج همراه شده است. وی همچنین اشاره کرد که این تماشاخانه خاطرات زیادی را در دل خود دارد و همچنین هنرمندان نیز خاطرات زیادی از این مکان هنری دارند.

علی مرادخانی نیز در سخنانی اشاره کرد: باید به داشتن چنین تماشاخانه ای افتخار کرده و قدر آن را بدانیم. وقتی پای صحبت بسیاری از هنرمندان تئاتر می نشینم آنها خاطراتی از سنگلج دارند.

بعد از پخش این کلیپ ها، سعید اسدی پیامی درباره اهمیت تئاتر و تاریخ سی و چهار ساله جشنواره قرائت کرد.

پس از صحبت های دبیر جشنواره منصور ضابطیان از علی عابدی مدیر فعلی و اتابک نادری مدیر قبلی سنگلج دعوت کرد که روی سن حاضر شوند. این دو مدیر بعد از نشستن میز و صندلی هایی که در صحنه چیده شده بود خاطراتی از حضورشان در سنگلج را بیان کردند.

عابدی در سخنانی گفت: از اینکه در این تماشاخانه فعالیت دارم بسیار خرسندم و امیدوارم بتوانم از این پس فعالیت های سنگلج را افزایش دهم.

همچنین اتابک نادری که هدیه ای از جانب سنگلج به وی اهدا شد در سخنانی گفت: سال ۸۵ که به سنگلج آمدم پسرم به مهدکودک می رفت اما در سال ۹۱ و بعد از ۶ سال که از آنجا می رفتم پسرم در مقطع راهنمایی تحصیل می کرد من در این مدت مراحل بزرگ شدن پسرم و ترانه هایی که او در کودکی اش می خواند را ندیدم و نشنیدم به همین جهت از همسر و فرزندم که در مراسم حضور دارند عذرخواهی می کنم و این هدیه را به آنها تقدیم می کنم.

اجرای بحر طویل توسط امیر سلطان احمدی که مضمونی انتقادی درباره وضعیت تئاتر داشت و شوخی هایی با دولت گذشته و موضوع برجام می کرد از دیگر بخش های مراسم امشب بود.

در این مراسم حمید جبلی، قباد شیوا، امیر اسمی و محمد امیر یاراحمدی به نمایندگی از هیات داوران بخش های عکس، پوستر، پوستر رویدادهای مرتبط با تئاتر و نمایشنامه نویسی روی سن آمدند و پشت صندلی هایی که در صحنه چیده شده بود نشستند و هر کدام برگزیدگان بخش های مربوط به خودشان را معرفی کردند.

برگزیدگان بخش عکس

عماد دولتی، حسین اسماعیلی، ساینا قادری تقدیر شدند.

رتبه سوم پرنا بهارعلی

رتبه دوم کیارش مصیبی

رتبه اول مهرداد متجلی

برگزیدگان بخش پوستر

سینا افشار، شکوه احمدی تقدیر شدند.

رتبه سوم میثم خاوری

رتبه دوم جواد آتش باری

رتبه اول میثم نامدار

برگزیدگان پوستر رویدادهای مرتبط با تئاتر

رتبه سوم سینا افشار

رتبه دوم فرشته عابدی

رتبه اول سعید رضوانی

برگزیدگان بخش نمایشنامه نویسی

رتبه سوم پویا پیرحسین لو

رتبه دوم کامران شهلایی

رتبه اول مهرداد کوروش نیا

علی مرادخانی به دلیل سفر امکان حضور در این مراسم را نیافت.

پایان بخش این مراسم اجرای چند ترانه توسط نیما رئیسی بود و همچنین در پایان با حضور حسین نوش آبادی و هنرمندان حاضر در مراسم کیک ۵۰ سالگی سنگلج بریده شد.