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۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۴

فرمانده نیروی دریایی سپاه:

سرعت شناورهای موشک‌انداز سپاه ٣برابر شناورهای آمریکایی خواهد شد

سرعت شناورهای موشک‌انداز سپاه ٣برابر شناورهای آمریکایی خواهد شد

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه آمریکایی‌ها با استرس زیاد از تنگه هرمز رد می‌شوند، گفت: سرعت شناورهای موشک‌انداز سپاه به ٣ برابر شناورهای آمریکایی خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: آمریکایی ها با استرس بسیار زیاد از تنگه هرمز رد می‌شوند.

وی با بیان اینکه شناورهای تندروی موشک‌انداز سپاه ٢ برابر شناورهای آمریکایی سرعت دارند و در آینده این سرعت ٣ برابر خواهد شد، تأکید کرد: هدف قرار دادن این شناورهای کوچک و رادارگریز که ٦٠ تا ٨٠ نات سرعت دارند، در مخیله هیچ قدرت نظامی نمی‌گنجد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ناو آمریکایی وقتی در سال ٦٦ و ٦٧ در خلیج‌فارس منهدم شد که ما توانمندی‌های امروز را هم نداشتیم.

دریادار فدوی خاطرنشان کرد: امروز آمریکا و اسرائیل در یمن هستند؛ نه فقط عربستان و قطر و بحرین و تاکنون ٩ فروند شناور عربستان و مصر و... در یمن هدف قرار گرفتند.

کد مطلب 3030762

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