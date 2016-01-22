به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: آمریکایی ها با استرس بسیار زیاد از تنگه هرمز رد می‌شوند.

وی با بیان اینکه شناورهای تندروی موشک‌انداز سپاه ٢ برابر شناورهای آمریکایی سرعت دارند و در آینده این سرعت ٣ برابر خواهد شد، تأکید کرد: هدف قرار دادن این شناورهای کوچک و رادارگریز که ٦٠ تا ٨٠ نات سرعت دارند، در مخیله هیچ قدرت نظامی نمی‌گنجد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ناو آمریکایی وقتی در سال ٦٦ و ٦٧ در خلیج‌فارس منهدم شد که ما توانمندی‌های امروز را هم نداشتیم.

دریادار فدوی خاطرنشان کرد: امروز آمریکا و اسرائیل در یمن هستند؛ نه فقط عربستان و قطر و بحرین و تاکنون ٩ فروند شناور عربستان و مصر و... در یمن هدف قرار گرفتند.