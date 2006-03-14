مزار شهدا و اهل قبور غبار روبي مي شود

معاون خدمات شهري شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج گفت: بر اساس هماهنگي هاي صورت گرفته با خدمات شهري مناطق 10 گانه كرج قرار است ، تمامي سطوح شهر و گلزار شهدا و مزار اهل قبور عطر افشاني و غبار روبي شود.

سيف الدين جعفري در خصوص زيبا سازي شهرستان كرج اظهار داشت :با توجه به نزديكي ايام نوروز در اقدامي ضربتي با اخذ مجوز از دادگستري شهرستان كليه تابلوهاي روي پشت بام ها جمع آوري خواهد شد.

وي خاطر نشان كرد : در اين خصوص از قبل اخطارهايي به كليه صنوف داده شده كه در زمينه رفع خطرات ناشي از نصب تابلوها بر روي پشت بام ها اقدام كنند.

جعفري يادآور شد: با اخذ مجوز قضايي تابلوهاي صنوفي كه در اين خصوص با خدمات شهري همكاري نكرده اند بريده و جمع آوري خواهد شد تا در آستانه سال نو شهر چهره زيباتري به خود بگيرد.

معاون خدمات شهري كرج خاطر نشان كرد: اين طرح كه از چند روز گذشته آغاز شده در منطقه هفت تير كرج به اجرا در آمده است و روند اجرايي آن همچنان ادامه دارد.