70 درصد بودجه عمراني مناطق سردسير در 6 ماهه اول تخصيص داده مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، پس از پايان يافتن كار بررسي 20 تبصره لايحه بودجه 85 كل كشور بررسي تبصره هاي الحاقي در دستور كار قرار گرفت و دو تبصره به لايحه مذكور الحاق شد.

بر اساس اين گزارش با تصويب پيشنهاد ناطق نوري نماينده نور حداقل 70 درصد بودجه عمراني مناطق سردسيري كه زمستان آن زودرس باشد براي كارآيي و بهره وري در 6 ماهه اول تخصيص داده مي شود.

همچنين نمايندگان با راي ندادن به پيشنهاد كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مبني بر اختصاص 25 ميليارد ريال در بودجه سال آينده، احزاب را از حمايت دولت محروم كردند.