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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۵۳

رئیس سازمان نظام پزشکی پیشنهاد داد:

کمیته های اخلاق بیمارستانی تشکیل شوند

کمیته های اخلاق بیمارستانی تشکیل شوند

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور از ارائه پیشنهاد مشترک این سازمان و وزارت بهداشت برای تشکیل کمیته اخلاق بیمارستانی خبر داد و گفت: این کمیته ها می تواند به اخلاق پزشکی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی امروز در نشست خبری چهارمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران و چهارمین پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به این پیشنهاد گفت: این کمیته ها اخلاق پزشکی در حوزه مراکز بالینی را مورد توجه قرار می دهد.

وی با اشاره به این موضوع که وجود رابطه مالی میان پزشک و بیمار یکی از چالش های اخلاق پزشکی است، گفت: مطلوب این است که رابطه مالی پزشک و بیمار قطع شود چرا که در این صورت پزشک بدون دغدغه خدمت ارائه می دهد و بیمار هم بیشترین بهره را می برد اما در این میان به بیمه به عنوان شخصیت حقوقی ثالث نیاز است.

زالی افزود: در حال حاضر بیمه ها نمی توانند با یک نظارت اقتصادی قوی و نقدینگی موثر  و تادیه مناسب و با سرعت مطالبات گروه پزشکی را پاسخ دهند و همین باعث ضعف بیمه در کشور ما می شود. یک بیمه فعال و پویا و دارای منابع مالی مستمر و قوی می تواند که این رابطه را تصحیح کند.

وی در پاسخ به کوتاه بودن زمان ویزیت پزشکان و چالش اخلاقی آن گفت: تعریف ما از ویزیت تعریف سنتی است اما اکنون در دنیا ویزیت ۹ بخش دارد. استاندارد لازم و متدشناسی ویزیت هنوز بر اساس روش سنتی است که ما پیشنهاداتی در نظام پزشکی برای تغییر آن ارائه کرده ایم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: ویزیت از چند دقیقه ای تا چند وجهی تیمی متفاوت است که البته پیشنهاد ما برای الگوبرداری از بخش های مختلف ویزیت بار مالی دارد و زیر ساخت اش هم باید مشخص باشد. در واقع به این ترتیب ویزیت ساده تا جامع متفاوت است و باید با مدل سازی به صورت پایلوت در بخشی اجرا شود تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود.

کد مطلب 3032565
زهره بال

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