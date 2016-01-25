نکوداشت استاد موسیقی قشقایی در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی جواد مجابی و سکینه کیانی همسر استاد محمد بهمن‌بیگی در پاسداشت یک عمر فعالیت هنری فرود گرگین پور، اجرای موسیقی قشقایی در بخش های مختلف و تجلیل از این استاد بزرگ موسیقی قشقایی از دیگر بخش های این مراسم خواهد بود که به همت بنیاد آفرینش های هنری نیاوران برگزار می‌شود.

فرود گرگین پور فرزند استاد حبیب خان گرگین پور متولد ۱۳۲۴ در ایل قشقایی متولد شد. وی از کودکی با ساز آکاردئون و ویولن آشنا شد و در سال ۱۳۴۲ در تهران شاگردی نورعلی خان برومند، حبیب الله بدیعی، علی تجویدی و اصغر بهاری را آغاز کرد. سپس در دانشگاه شیراز در رشته ادبیات و در سال ۱۳۵۴ از دانشگاه تهران در رشته موسیقی فارغ التحصیل شد و در همان سال به تشویق نورعلی خان برومند نواختن ساز کمانچه را آغاز کرد.

فرود گرگین پور بیش از چهل سال در راه اعتلای فرهنگ موسیقی اصیل قشقایی زحمات زیادی را متحمل شد و به جمع آوری آهنگ های قشقایی که در حال فراموشی بود همت گمارد. از آثار برجسته وی می توان به آثاری چون ترکمن صحرا، هجران، کوراغلو و مجموعه موسیقی قشقایی که توسط انجمن موسیقی ایران منتشر شده اشاره کرد.

برگزاری آیین های تجلیل و نکوداشت اساتید بزرگ موسیقی ایران بخشی از فعالیت های بنیاد آفرینش های هنری نیاوران در راستای معرفی هرچه بیشتر و تجلیل از هنرمندان این حوزه محسوب می شود که به صورت مداوم در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.