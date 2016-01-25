به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، لئوناردو دیکاپریو که یکی از شانسهای اصلی دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگری امسال است، اوایل همین ماه اسم تمام روسهای معروفی را دوست دارد روزی نقششان را روی پرده بزرگ بازی کند اعلام کرد و نام پوتین و راسپوتین هم در میان آنها بود.
بعد از اینکه دیکاپریو گفت «فکر میکنم باید فیلمهای بیشتری درباره تاریخ روسیه ساخته شوند»، کمپانی لنینفیلم از نظرات او خبردار شد و به ستاره «بازگشته» شانس ایفای نقش ولادیمیر لنین را در فیلمی جدید پیشنهاد کرد.
والری کارلف سخنگوی لنینفیلم گفت: فیلم ساختن همیشه جذاب است. اغلب لئوناردو دیکاپریو را به لنین در دوران جوانیاش تشبیه میکنند. ما به اندازه کافی لوکیشن و وسایل داریم که دوران انقلاب را بازسازی کنیم.
پس نه تنها این بازیگر ۶ بار نامزد دریافت جایزه اسکار، به روسیه علاقه دارد بلکه شبیه لنین جوان هم هست.
استودیوی لنینفیلم یکی از قدیمیترین استودیوهای کشور روسیه است و ریشههایش به سال ۱۹۱۴ و زمانی بازمیگردد که ارتش روسیه در سن پترزبورگ فیلمهای سینمایی میساخت. آن موقع اسم این استودیو «کمیته فیلم سن پترزبورگ» بود و ۶۸ سینما هم در سراسر شهر داشت.
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