به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد صاحبکار خراسانی، درباره واردات کالا توسط شرکت های دانش بنیان کشور اظهار کرد: با پیگیریهای ویژه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و مساعدت رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای دانشبنیان برای واردات کالاهای خود در مسیر سبز گمرکی قرار می گیرند.
وی افزود: پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در جلسه کمیته تخصصی بررسی ضوابط تعیین مسیر اظهارنامهها مطرح شد و با حسن نظر مدیران گمرک جمهوری اسلامی ایران، موضوع به تصویب رسید.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان گفت: شرکتهایی که در کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان تائید میشوند به همراه شناسه ملی به گمرک جمهوری اسلامی ایران معرفی شده و برای واردات کالاهای خود میتوانند از این مزیت استفاده کنند.
صاحبکار بیان کرد: تاکنون عمدتا شرکتهای خوشنام و تولیدکنندگان برتر در مسیر سبز قرار میگرفتند و سایر شرکتها به مسیر قرمز و زرد وارد می شدند که با توجه به مذاکرات انجام شده، شرکتهای دانشبنیان نیز به مسیر سبز گمرکی افزوده شدند.
سرپرست امور شرکتهای دانشبنیان با بیان اینکه فرآیند انجام تشریفات گمرکی در مسیر سبز، سادهتر و سریعتر و با بازرسی کمتر از مسیرهای زرد و قرمز است، ابراز کرد: با توجه به حساسیت کالاهای وارداتی به منظور تولید محصولات دانشبنیان، این مزیت از اهمیت بالایی برخوردار است. امید است شرکتهای دانش بنیان از اعتمادی که گمرک جمهوری اسلامی به آنها کرده است، به نحو مناسبی استفاده کنند.
وی افزود: البته کالاهای وارداتی شرکتهای دانشبنیان در صورتی که به مجوزهای خاص از مراجع ذیربط مانند استاندارد یا وزارت بهداشت نیاز داشته باشند، برای تسریع کار خود قبلاً باید آن را تهیه کرده باشند و اسناد باید کامل و گویا باشد.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان گفت: هماکنون اتصال سامانه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان (www.Daneshbonyan.ir) به سامانه تجارت فرامرزی (epl.irica.ir) در حال پیگیری است و این سامانهها بصورت وب سرویس به یکدیگر متصل خواهند شد تا ارسال اطلاعات شرکتهای دانشبنیان به گمرک بصورت آنلاین و با سرعت و دقت لازم انجام شود.
صاحبکار با اشاره به اینکه خوشبختانه در قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، معافیت از عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای شرکتهای دانش بنیان اجرایی شده است، بیان کرد: این معافیتها شامل ماشینآلات خط تولید، نمونه مهندسی معکوس، تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات مورد نیاز تحقیق و توسعه شرکتها است که شرکتها برای اطلاع از شیوه اعطای معافیتهای گمرکی و سایر قوانین و مقررات مرتبط میتوانند به سامانه (www.Daneshbonyan.ir) مراجعه کنند.
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