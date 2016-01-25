۲۱ هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان عصر دوشنبه در مراسم رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی مساجد کشور در همدان بابیان اینکه کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور به بلوغ ویژهای رسیده است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۱ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد از نقطه صفر مرزی گرفته تا مرکز استانها با توزیع مناسب در کشور فعال است.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه فعالیت اصلی کانونهای فرهنگی هنری مساجد فعالیت هنری و فرهنگی است، افزود: این کانونها کارکرد مساجد را احیا میکنند که مهمترین آن کارکرد هنری است.
معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد كشور بابیان اینکه برپایی جشنواره آواها و نغمهها از دیگر کارکردهای هنری کانون مساجد کشور است، بیان داشت: جشنوارههای مختلفی در کشور برگزارشده که عموم جشنوارههای کانون مساجد در خارج از مرکز و حتی در روستاها است.
طاهریان بابیان اینکه جشنواره سرود ویژه مساجد روستایی به مدت سه سال در روستاها برگزار شد، گفت: مسابقات قرآنی ویژه مساجد کشور در ۲۱ بهمنماه در استان هرمزگان برگزار خواهد شد.
وی بابیان اینکه هفتمین جشنواره سراسری آواها و نغمههای آسمانی مساجد کشور دارای ریشه است، بیان داشت: هزار و ۸۰ گروه سرود در سطح مساجد کشور شناساییشده است که ۳۸۰ گروه برای شرکت در این جشنواره ثبتنام کردند.
معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد كشور در ادامه اضافه کرد: ۱۵۰ گروه به مرحله نیمهنهایی ورود پیدا کردند که درنهایت ۱۲ گروه به مرحله نهایی راه یافتند.
طاهریان اظهار کرد: جشنواره آواها و نغمههای آسمانی از حمایتهای مادی و معنوی و برنامههای آموزشی و رقابت بین گروهها برخوردار بوده که از ویژگی این جشنواره است.
وی تأکید داشت: جشنوارههایی که در سطح کانون مساجد برگزار میشود باید دارای شاخصههای مسجد باشد.
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