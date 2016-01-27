به گزارش خبرگزاری مهر، علی مراد اکبری با اشاره به اینکه طرح توسعه شبکه‌های نوین آبیاری از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: طرح اجرای شبکه‌های نوین آبیاری در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و تصویب خواهد شد.

وی گفت: توجه و تاکید مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای طرح‌های آبیاری قطره‌ای است مگر در مناطقی که امکان اجرای آن نباشد.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود : تا پایان دی امسال ۶۵ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور زیرپوشش روش‌های نوین آبیاری قرار گرفته است.

اکبری اضافه کرد: تاکنون ۶۰ درصد از برنامه توسعه طرح نوین آبیاری اجرا شده است که در صورت تخصیص کامل منابع مالی تا پایان امسال ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش طرح‌های نوین آبیاری قرار می‌گیرد.

وی از اجرای طرح شبکه‌های نوین آبیاری در ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی خوزستان و ایلام خبر داد و افزود: دولت برای اجرای سه طرح بزرگ آبیاری ۱۰ میلیارد دلار اعتبار اختصاص داده است که حدود ۵ میلیارد دلار آن برای مهار آب‌های سطحی و روان‌آب‌ها، ۳ میلیارد دلار برای احداث شبکه‌های فرعی و ۵۰۰ میلیون دلار نیز برای اجرای طرح‌های آبیاری دشت سیستان صرف می‌شود.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تاکنون طرح‌های نوین آبیاری و اصلاح روش‌های آبیاری در ۱۷۲ هزار هکتار از اراضی دشت خوزستان و ایلام اجرا شده است ضمن اینکه در دو ماه گذشته نیز موفق شدیم ۱۰ هزار هکتار دیگر از اراضی کشاورزی ایلام و خوزستان را تحت پوشش روش‌های نوین آبیاری قرار دهیم.

اکبری، محدودیت منابع آب را متاثر از رفتارهای انسانی و طبیعت خواند و با بیان اینکه در برخی مناطق پشت سر هم سد ساختیم و در برخی مناطق که باید طرح سدسازی اجرا می‌شد از آن غافل ماندیم، افزود:در حال حاضر حدود ۳ میلیارد متر مکعب آب از بهمن شیر در جنوب کشور وارد دریا می‌شود و ۶.۳ میلیارد متر مکعب نیز در شمال کشور به دریا می‌ریزد که باید برای مهار این آب‌ها فکر شود. به گفته وی، برای مهار آب‌های بهمن شیر طرح احداث سد مصوب شده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به وجود چاه های غیرمجاز و تاثیر نامطلوب آن بر منابع آب زیرزمینی افزود: به علت برداشت‌های غیر مجاز و خشکسالی ۱۱۵ میلیارد متر مکعب از منابع آب‌های استراتژیک را از دست دادیم و براساس برنامه ششم توسعه با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف آب یازده میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی خواهد شد.

اکبری تصریح کرد: هم اکنون سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب از آب‌های کشور بصورت غیرمجاز غارت می شود و با کمال تاسف هیچ اقدام جدی برای جلوگیری از فعالیت عاملان چاه‌های غیرمجاز انجام نشده است و فقط چسبیدیم به افرادی که به‌صورت مجاز از چاه‌ها بهره برداری می‌کنند.

وی گفت: وزارت نیرو به تنهایی قادر به انسداد چاه‌های غیر مجاز نیست و باید تمام دستگاه‌های قانونی و اجرایی در این زمینه همراهی و همکاری کنند.