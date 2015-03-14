تعیین تکلیف ۱۵۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در آذربایجان غربی

کیومرث دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۲۴ هزار و ۷۷۲ حلقه چاه غیر مجاز تا سال ۸۵ در آذربایجان غربی شناسایی شده، افزود: از این تعداد تا کنون هزار و ۵۰۰ حلقه تعیین تکلیف شده و مجوز بهره برداری صادر شده است.

وی با بیان اینکه طی سال ۸۸ تا ۹۲ به ترتیب ۲۴۲، ۸۹۴، ۱۹۲، ۷۲ و ۲۳ حلقه چاه غیر مجاز در مناطق مختلف استان شناسایی شده است، اظهار داشت: هم اکنون صدور مجوز برای چاههای فاقد پروانه بهره برداری نیازمند ابلاغ سازمان بازرسی است که بر اساس آن اقدام لازم انجام شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اعلام اینکه به ازای هر سال شاهد افت ۱۹ سانتی متری سطح آبهای زیر زمینی استان هستیم، اعلام کرد: تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، احداث ویلا باغها و در نتیجه حفر چاههای غیر مجاز طی سالهای اخیر در سطح استان رشد بی رویه ای داشته است.

ممنوعیت صدور پروانه بهره برداری از آبهای زیر زمینی ۶ دشت آذربایجان غربی

دانشجو خواستار تعیین نیاز آبى بخشهاى مختلف مصرف از جمله کشاورزى، شرب و صنعت از آبهای سطحی و زیر زمینی شد و عنوان کرد: هم اکنون سالانه ۲ میلیارد متر مکعب از آبهای سطحی و زیر زمینی استان برداشت می شود که با توجه به این روند به سمت بحرانی شدن وضعیت منابع آب زیر زمینی حرکت می کنیم.

وی از برداشت سالانه ۶۰۰ ميليون‌ مترمکعب از آب به هنگام رودخانه‌ها خبر داد و افزود: برداشت از آبهاى زيرزمينى نیز با استفاده از ۴ هزار و ۹۴۴ حلقه چاه عميق، ۴۴ هزار و ۳۰۴ چاه نيمه‌عميق و ۴۸۶ رشته قنات و ۸۶۳ دهنه چشمه انجام می شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی از ممنوعيت صدور پروانه‌هاى بهره‌ بردارى از آبهاى زيرزمينى در شش دشت عمده استان شامل دشتهاى کشمش‌ تپه، خوى، سلماس، قالقاچى، کهريز، اروميه و ایواغلی خبر داد و گفت: با چاههای فاقد پروانه نیز برخورد قانونی می شود.